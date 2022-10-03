В Самарской филармонии поздравили работников образования

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В понедельник, 3 октября в Самарской государственной филармонии состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное профессиональным праздникам «День учителя» и «День воспитателя». Поздравить работников образования пришли глава Самары Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Ирина Коковина, руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева.



На мероприятии присутствовали педагогические работники образовательных учреждений городского округа Самара и ветераны педагогического труда.



В ходе мероприятия глава Самары наградила педагогических работников образовательных учреждений Почетными грамотами, Благодарственными письмами главы Самары и поздравила с праздником.



Среди награждаемых - Наталья Милунова, учитель химии и биологии. Уже 34 года она преподаёт естественные науки. Средний балл её учеников на экзаменах стабильно выше 70. Занимается со школьниками и внеклассной работой. Не раз сопровождала ребят на профильные экологические смены в оздоровительные центры.



«Современный учитель должен быть, в первую очередь, человеком. Главное - уметь видеть детей, понимать их, потому что все дети разные и к каждому необходим индивидуальный подход. Нужно быстро сориентироваться, что сказать ребёнку в сложный момент и, конечно же, поддержать, когда у него торжественное мероприятие», - отмечает Наталья.



Работники образования были также награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Думы городского округа Самара, Департамента образования Администрации городского округа Самара, министерства образования и науки Самарской области, министерства Просвещения Российской Федерации. Всего награду получили 59 человек.

Фото: горадминистрация Самары