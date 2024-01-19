В российских школах могут появиться уроки по уходу за домашними животными

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Уроки обществознания или домоводства в российских школах следует дополнить разделом об уходе за домашними животными, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Свое предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает gazeta.ru со ссылкой на RT.

Дети должны уметь заботиться о питомцах и направлять на них «созидательную энергию», подчеркнул Ветров.

Если школа обладает соответствующими возможностями, то в ней можно создать живой уголок, в котором учащиеся смогут контактировать с животными, самостоятельно за ними ухаживая, добавил общественник. Также, помимо занятий о питомцах, Ветров призвал проводить в школах выставки с животными из приютов, чтобы как педагоги, так и дети могли бы забирать их домой. Важность своей инициативы он объяснил тем, что отношение к животным характеризует общество.