Впервые студенты ПВГУС представят в качестве дипломной работы свои стартапы

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В 2022 году студенты Университета сервиса впервые готовятся представить свои стартапы вместо традиционных выпускных квалификационных работ. Это стало возможным благодаря тому, что в 2021 году университет пстал участником федеральной программы «Стартап как диплом», входящей в госпрограмму «Цифровая экономика».

В числе первопроходцев: «ET STUFF. Авторские сумки» Елизаветы Танцеревой и Алины Селиверстовой и «Разработка рациональной учетной системы экономического субъекта» Дарьи Назаровой.

Проект «ET STUFF авторские сумки» - проект на стадии реализации. Осенью 2021 года он стал победителем первого Межвузовского акселератора Самарской области. Его суть - в создании производства сумок с авторским дизайном и уникальным принтом. Елизавета Танцерева учится в Университете сервиса на направлении «Искусство костюма и текстиля». Создавать бизнес по пошиву уникальных сумок-шоперов Елизавета начала с 2019 года. Но в 2021 году продажи снизились, и здесь на помощь Елизавете пришел университет – ей было предложено поучаствовать в межвузовском акселераторе, организованном осенью 2021 года по инициативе Минэкономразвития Самарской области. Грант в размере 450 тыс. рублей от Инновационного фонда Самарской области, ставший наградой за победу в акселераторе, помог профинансировать необходимые для развития производства расходы. На полученные деньги было арендовано помещение, закуплены швейные машинки оверлок, раскроечный стол, ткани, фурнитура, оборудование для проведения фотосесси и т.д. Сейчас готовится летняя коллекция изделий, с которой ET STUFF выйдет к покупателям.

В команду стартапа вошла также студентка Университета сервиса направления «Экономика» Алина Селиверстова. Ее тема выпускной работы звучит как «ET STUFF. Авторские сумки. Экономическое обоснование». Алина занимается частью, которая поможет проекту быть финансово успешным. «В стартап-дипломе проведен анализ маркетинговой среды проекта, разработана маркетинговая стратегия и стратегия продвижения продукции в соцсетях и интернете, – рассказывает Алина. – Составлены производственный план, план реализации продукции, а также финансовый план проекта».

Еще один бизнес-проект – «Разработка рациональной учетной системы экономического субъекта» – планирует защищать в этом году студентка направления «Бухгалтерский учет и аудит» Дарья Назарова. Смысл проекта заключается в разработке учетной системы, адаптированной для субъектов малого предпринимательства, с использованием наиболее эффективных продуктов программы 1С передачи данных. Дарья разработала систему учета для компании ООО «Строй-Техком» из Красного Яра, занятой в сфере строительства. По итогам работы над проектом компании были даны конкретные рекомендации по использованию 1С. В настоящее время заключен договор с ООО «СТК» на разработку рациональной учетной системы экономического субъекта. Автор проекта считает, что разработка может быть масштабирована и для других субъектов малого предпринимательства.

Защита выпускных работ в форме стартапа пройдет в июне.

Подготовить ВКР в форме стартапа в Университете сервиса может студент любого направления подготовки, специальности и уровня образования. Программа «Стартап как диплом» призвана вовлекать талантливых студентов в развитие экосистемы технологического и иного предпринимательства.