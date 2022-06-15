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Возможность защитить диплом в виде разработанного собственного стартапа набирает обороты в Самарском университете

15 июня 2022 13:38
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Возможность защитить диплом в виде разработанного собственного стартапа набирает обороты в Самарском университете.

Об этом во время прямого эфира из ЦУР Самарской области рассказал ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.  

Такая опция появилась в университете несколько лет назад в качестве пилота, а в прошлом году впервые приобрела массовый характер. Как рассказал Владимир Богатырев, в 2021 году ребята защитили 8 проектов. Причем проекты не индивидуальные, а командные, и защищает бизнес-проект вся команда стартапа. 
В этом году в Самарском университете защитили уже 20 дипломов в виде стартапов. Это – 20 команд, которые разработали собственные бизнесы. Часть ребят уже на защиту приносили образцы своей продукции, некоторые пошли еще дальше – запустили производство и стали предлагать продукцию на рынке.
 «Задача университета – выйти на сотни таких стартапов, чтобы те студенты, кто хочет открыть собственный бизнес, уже в университете вплотную подходили к этому и выходили либо с готовым бизнес-планом, либо открывали свои фирмы будучи студентами старших курсов», – рассказал Владимир Богатырев.  

Вопрос с трудоустройством у таких студентов уже решен – они предприниматели, владельцы собственного бизнеса. 
 

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