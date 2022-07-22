Волонтеры СамГТУ вернулись из Донбасса

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Студенты инженерно-технологического факультета и военного учебного центра Политеха Владислав Коробков и Матвей Лагуткин больше двух недель провели в Донецкой народной республике. В составе делегации молодежного движения «Волонтерская рота боевого братства» они трудились на благо жителей Мариуполя и Купянска, сообщает пресс-служба СамГТУ.

– Мы разгружали многотонные фуры с гуманитарной помощью, затем формировали продуктовые наборы для мирного населения и по спискам выдавали их нуждающимся, – рассказал Владислав. – Тем, кто не мог самостоятельно подойти на пункт выдачи, привозили еду домой. А при необходимости доставляли и лекарства. Вообще, все местные очень доброжелательно относились к волонтерам.

Кстати, Владислав Коробков был назначен региональным координатором «Волонтерской роты боевого братства». Теперь в его обязанности входит проведение в вузе лекций о патриотическом воспитании и тематических мастер-классов.

– Конечно, главной целью моей поездки было оказание помощи жителям Донбасса, – пояснил молодой человек. – Но также я подумал и о том, что призывать других к добровольческой работе на тех территориях, где я не был сам, – неправильно. А теперь я на личном примере смогу показать нашим студентам, как можно стать волонтером и проявить свой патриотизм.

Фото: СамГТУ