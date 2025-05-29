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Володин направил в комитет Госдумы законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах

29 мая 2025 13:24
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Володин направил в комитет Госдумы законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах

К работе с детьми предлагается допускать студентов, обучающихся по соответствующим направлениям. Они должны успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и программу профессиональной переподготовки по направлению"Образование и педагогические науки".

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в эфире программы "Сигналы точного времени", пишет Смотрим

"Если говорить про опросы родителей, то сегодня у нас, по мнению родителей, не хватает в 30-33% случаев учителей математики, например, а в 24% случаев учителей физики.

Законопроект, который разработала Госдума, и я являюсь одним из соавторов этого законопроекта, касается возможности и права студентов, которые учатся в университетах, после третьего курса. Если они успешно закончат модуль, который связан с психолого-педагогической деятельностью, то есть получат дополнительное образование педагогическое, то они могут работать в школе по своему профилю. Если учится на информатика, не на преподавателя, а просто на информатика, может пойти работать в школу преподавателем информатики. Если учится на химика, на будущего ученого, например, химика-технолога или химика-исследователя, может пойти работать в школу преподавателем химии.

Сегодня такая возможность есть только для тех, кто учится в педвузах, а для тех, кто учится в других университетах, такой возможности нет".

Социолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества "Знание" Сергей Таланов также дал комментарий:

"Педвузы уже давно этим занимаются. И действительно, студенты, которые хорошо учатся, с удовольствием идут работать в школу. Тем более, если у них планы потом работать. Они два года отрабатывают, получают первую категорию, а потом пытаются выйти на высшую категорию.

А то, что сейчас пытаются разрешить тем, кто не в педагогических вузах учатся, – это потому, что пытаются компенсировать отсутствие преподавателей".

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