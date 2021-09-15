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Владимир Мединский выступил перед студентами с лекцией об изучении и преподавании истории.
Владимир Мединский встретился со студентами Самарского университета
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Владимир Мединский встретился со студентами Самарского университета

15 сентября 2021 22:33
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Владимир Мединский выступил перед студентами с лекцией об изучении и преподавании истории.

Во вторник, 14 сентября, на площадке “Точки кипения” в Самарском университете им. Королёва состоялась встреча помощника Президента России, руководителя Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимира Мединского со студентами исторического факультета Самарского университета им. Королёва и со студентами Самарского государственного института культуры. 

Владимир Мединский выступил перед ними с лекцией об изучении и преподавании истории.

"Как относиться к ошибкам в истории? Как относиться к преступлениям, в том числе, и в нашей стране? Должна ли история быть лакированной? Ни в коем случае! [...] Если говорить о нашей исторической науке, то вся она, начиная с Карамзина, формировалась как критическая историческая наука. Почитайте Соловьева, Ключевского, отчасти Костомарова, серьезных советских историков: Тарле, Рыбакова и других. Это очень критическая наука", – отметил Владимир Мединский.

"С другой стороны, мы должны понимать, в чем проблема тех, кто ставит критическое отношение к истории во главу угла. Они доходят до крайности, абсолютно недопустимой, когда они оценивают исторические события и исторических деятелей с точки зрения сегодняшней морали и сегодняшнего пост-знания. Очень легко рассуждать, когда знаешь, что произошло", – уточнил он.

"Чтобы осуждать то или иное решение, попадите в то время, взвесьте все "за" и "против" и тогда, может быть, вы не будете кого-то опрометчиво осуждать. Вам, как студентам-историкам, прежде чем выносить решение, надо не прочитать пост в Facebook, а попытаться "залезть в чужую шкуру", перенестись в то время и тогда все становится намного интереснее", – подсказал Владимир Мединский.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

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