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В КРЦ «Звезда» наградили победителей интеллектуальной олимпиады среди студентов «IQ Самара»

29 ноября 2023 17:59
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Церемонии награждения предшествовала интеллектуальная борьба по направлению «Что? Где? Когда?».

28 ноября 2023 года в КРЦ «Звезда» состоялась церемония награждения победителей осенней региональной олимпиады среди студентов «IQ Самара».

«IQ Самара» направлен на развитие интеллектуального движения в регионе и является площадкой, позволяющей молодым людям прокачивать свой потенциал и представлять губернию на различных соревнованиях на более высоком уровне. В текущем году его участниками стали около 2000 человек из 50 образовательных организаций региона.

«С каждым годом количество участников интеллектуального молодежного движения становится больше. И все почему? Да потому, что участие в интеллектуальных соревнованиях даёт возможность показать свои навыки и умения, обменяться опытом, расширить кругозор, повысить результативность учебы, и в дальнейшем стать востребованными специалистами. Самарская область традиционно занимает одно из лидирующих мест в развитии интеллектуального движения. На окружных и всероссийских соревнованиях наши знатоки демонстрируют высокие результаты», – отметил Федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.

Проект «IQ Самара» является неотъемлемой частью окружной Интеллектуальной олимпиады, которая проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова.

Шесть направлений «IQ Самара» охватывают самые актуальные сферы: «Управленческие поединки», «Управление и программирование беспилотными летательными аппаратами», «Программирование», «Парламентские дебаты», «Робототехника» и с символичным названием игра «Что? Где? Когда?».

«Впервые мы объединили в один большой проект несколько интеллектуальных направлений. Конечно же, это стало возможным, благодаря активной позиции молодых людей и нашей организации «Молодежь Самары», которые в прошлом году выступили с инициативой реализации в регионе проекта, направленного на интеллектуальное развитие студентов. Активное участие в нем приняли и образовательные организации, что очень порадовало. Благодаря победе Самарской области в конкурсе «Регион для молодых» и поддержке нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который огромное внимание уделяет и развитию образования, и государственной молодежной политики, в следующем году проект будет продолжен», – подчеркнул министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Церемонии награждения предшествовала интеллектуальная борьба по направлению «Что? Где? Когда?». Шесть лучших команд из высших учебных заведений и колледжей Самарской губернии боролись за звание главных знатоков. Ведущим игры стал первый магистр игры Александр Друзь – обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трëхкратный победитель чемпионата мира МАК ЧГК, трёхкратный чемпион телевизионного «Брэйн ринга», многократный победитель телевизионной «Своей игры», других международных и российских соревнований.

Эрудитам предстояло пройти три раунда по 12 вопросов и всего по одной минуте на размышления. Самым сложным оказался финальный, который и определил победителей.

По итогам всех поединков пальма первенства досталась команде «По Фрейду» (СамГМУ), на втором месте пьедестала почёта оказались команда «Королёвские особи» (Самарский университет), а на третьем – команда «Сыр» (ПГУТИ).

Вручая награды победителям «Что? Где? Когда?», Александр Друзь отметил, что Самара на протяжении многих десятилетий является крупным интеллектуальным центром, который представляет лучшие команды и лучших игроков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». «Сейчас очень модно быть умными. Мне приятно, что эстафета интеллектуального движения продолжается и расширяется на территории Самарской области».

Проект «IQ Самара» проводится в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Это стало возможным благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», который реализуется при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина.

Победителями по направлениям стали:

Управленческие поединки

1 место – Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Валочкин Степан)

2 место – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Козырев Егор)

3 место – ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева» (Гончарова Ангелина)

Управление и программирование БПЛА

1 место – команда ГБПОУ «ПГК» (Сумальчиков Даниил, Рузов Василий)

2 место – команда ГАПОУ «СГК» (Вундер Иван, Бугров Александр)

3 место – команда ГБПОУ «ПГК» (Забродин Вячеслав, Ильин Михаил)

Программирование

1 место – команда Самарского государственного технического университета (Федоров Арсений, Кирьяков Федор)

2 место – команда Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Фролов Климентий, Вахитов Равиль)

3 место – команда Сызранского филиала СамГТУ (Резепин Никита, Карпов Алексей)

Парламентские дебаты

1 место – команда Самарского государственного медицинского университета (Бибарсов Рашид, Пучкова Татьяна)

2 место – команда Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Соколов Михаил, Верещагин Глеб)

3 место – команда Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (Олейник Илья, Терентьева Дарья)

Робототехника

1 место – команда Самарского государственного технического университета (Валиулов Руслан, Шишканов Владислав)

2 место – команда Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Ходакова Ксения, Горкунов Дмитрий)

3 место – команда Самарского государственного технического университета (Строкин Леонид, Сироткин Дмитрий)

Что? Где? Когда?

1 место – команда «По Фрейду» Самарский государственный медицинский университет

2 место – команда «Королёвские особи» Самарский национальный исследовательский университет им. Королева

3 место – команда «СЫР» Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

 

Фото предоставлено Центром информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

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