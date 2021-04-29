Я нашел ошибку
Главные новости:
Для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты.
Прививку от COVID-19 сделал 300-тысячный житель региона
Семеро самарских автомобилистов погасили задолженность за тепло перед Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» и вернули конфискованные авто.
Семь машин, конфискованных за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс», вернулось к своим владельцам
В ходе работы проанализировано нормотворчество органов госвласти субъектов РФ в сфере российского казачества.
Перспективы развития казачества обсудили на совещании заместителя начальника Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Александра Орехова
В 2020 году федеральный центр оказал беспрецедентную поддержку регионам, которая продолжится и в этом году.
Минфином РФ: уточнены правила предоставления бюджетных кредитов регионам
В Самаре заболели 80 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
По статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.
Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 
Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.
График работы пунктов вакцинации в праздничные дни
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 

29 апреля 2021 15:41
103
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.

Сегодня министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС) к какому-либо иному вузу.

Эта тема стала обсуждаться кулуарно некоторыми действующими и бывшими сотрудниками вуза, а также в ряде СМИ после того, как в декабре 2020 года пост врио ректора ПВГУС заняла Любовь Выборнова, ранее работавшая в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.

Заявление Виктор Акопьян сделал, открывая экспертную сессию «Университет в образовательной системе региона: Точки роста», прошедшую 29 апреля на площадке ПВГУС. 

«Четко обозначу позицию правительства и губернатора региона, - заявил министр. - Никаких мыслей по поводу того, что Поволжский государственный университет сервиса будет объединен, присоединен, реорганизован или каким-то иным образом трансформирован нет. На этом я ставлю большой восклицательный знак». 

Экспертная сессия «Университет в образовательной системе региона: Точки роста», организованная совместно министерством образования и науки Самарской области и ПВГУС, собрала на одной площадке представителей четырех региональных министерств, организаций среднего профессионального образования, бизнеса, инновационной инфраструктуры региона и самого университета.  

Основными вопросами для рассмотрения стали: 

- региональный запрос на подготовку кадров;
- перспективные формы партнерства университета и образовательных организаций среднего профессионального образования;
- интеграция в системе непрерывного образования;
-  роль университета в инновационной экосистеме региона;
- совместные программы университета и крупнейших работодателей региона.

В ходе экспертной сессии были обозначены общие задачи, стоящие перед участниками экспертной сессии, а также названы возможные точки роста. Это те точки пересечения интересов и возможностей университета и организаций, представляющих каждую из сторон, которые могут стать отправными пунктами для новых начинаний, создания общих проектов, расширения сотрудничества в интересах развития Самарской области и непосредственного Поволжского государственного университета.

 

Теги: Виктор Акопьян независимость ПВГУС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбербанк и Поволжский государственный университет сервиса будут сотрудничать
29 апреля 2021, 10:26
Сбербанк и Поволжский государственный университет сервиса будут сотрудничать
Соглашение подписали заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова и врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. Финансы и Банки
208
В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
175
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
275
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
295
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
214
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
196
Весь список