Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 

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Сегодня министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС) к какому-либо иному вузу.

Эта тема стала обсуждаться кулуарно некоторыми действующими и бывшими сотрудниками вуза, а также в ряде СМИ после того, как в декабре 2020 года пост врио ректора ПВГУС заняла Любовь Выборнова, ранее работавшая в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.

Заявление Виктор Акопьян сделал, открывая экспертную сессию «Университет в образовательной системе региона: Точки роста», прошедшую 29 апреля на площадке ПВГУС.

«Четко обозначу позицию правительства и губернатора региона, - заявил министр. - Никаких мыслей по поводу того, что Поволжский государственный университет сервиса будет объединен, присоединен, реорганизован или каким-то иным образом трансформирован нет. На этом я ставлю большой восклицательный знак».

Экспертная сессия «Университет в образовательной системе региона: Точки роста», организованная совместно министерством образования и науки Самарской области и ПВГУС, собрала на одной площадке представителей четырех региональных министерств, организаций среднего профессионального образования, бизнеса, инновационной инфраструктуры региона и самого университета.

Основными вопросами для рассмотрения стали:

- региональный запрос на подготовку кадров;

- перспективные формы партнерства университета и образовательных организаций среднего профессионального образования;

- интеграция в системе непрерывного образования;

- роль университета в инновационной экосистеме региона;

- совместные программы университета и крупнейших работодателей региона.

В ходе экспертной сессии были обозначены общие задачи, стоящие перед участниками экспертной сессии, а также названы возможные точки роста. Это те точки пересечения интересов и возможностей университета и организаций, представляющих каждую из сторон, которые могут стать отправными пунктами для новых начинаний, создания общих проектов, расширения сотрудничества в интересах развития Самарской области и непосредственного Поволжского государственного университета.