Поздравление министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна с окончанием учебного года

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Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с окончанием учебного года. Сегодня для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенит последний школьный звонок. Он знаменует начало нового и серьёзного этапа в вашей жизни — выбора профессии.

Надеюсь, он будет связан с родным регионом, который является крупным образовательным центром не только Поволжского федерального округа, но и России. Здесь есть возможности для каждого из вас, чтобы состояться как высококвалифицированному специалисту в различных отраслях. В этом году число бюджетных мест в вузах Самарской области увеличено до 12062, что почти на тысячу больше чем в прошлом. По инициативе Губернатора Самарской области Д.И. Азарова каждый выпускник 2021 года, который поступит в среднюю или высшую профессиональную образовательную организацию Самарской области получит субсидию в размере 10 тысяч рублей.

Все в ваших руках! Желаю вам уверенности на пути к поставленным целям, новых побед и успехов!

Министр образования и науки Самарской области В.А. Акопьян