В Золотой фонд Самарского политеха вошли новые выпускники

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4 июля в Самарском политехе чествовали лауреатов Золотого фонда университета 2023 года. На этот раз в книгу выдающихся выпускников были вписаны имена 44 самых активных, ответственных и творческих студентов.

– Политех гордится своими выпускниками, ведь они получают замечательное образование на самом высоком мировом уровне, – отметил ректор вуза Дмитрий Быков. – Наши студенты – это настоящее и будущее Самарского региона и России. Таким людям не страшно отдать бразды правления производством, наукой, общественной деятельностью. И я благодарен ребятам, что несколько лет назад они выбрали именно наш вуз и приложили столько сил, чтобы стать лучшими из лучших.

Затем Дмитрий Быков вручил благодарственные письма и почетные знаки Золотого фонда выпускникам, ставшим победителями в номинации «Научно-исследовательская деятельность». За успехи в общественной деятельности, в спорте, а также культурной и творческой работе ребят наградили проректор по учебной работе Ольга Юсупова, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк и проректор по инновационной деятельности Константин Савельев.

Примечательно, что впервые в истории Политеха в состав золотого фонда вошел студент-иностранец. Вики Вира Кусума из Индонезии окончил институт нефтегазовых технологий. Он активный участник общественных мероприятий, один из руководителей Интерклуба Политеха, успешно занимается научно-исследовательской деятельностью. Одним из первых иностранных студентов Вики получил право не только пройти стажировку на реальном объекте нефтегазового производства, но и устроиться на работу.

В завершении торжественной церемонии почетная обязанность вручить ректору книгу выпускников Золотого фонда была доверена лучшей выпускнице 2023 года Анастасии Чениной, представляющей факультет архитектуры и дизайна. Она выступила с ответным словом от лица студентов и поблагодарила руководство вуза за широкие возможности, которые Политех открывает перед студентами, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ