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В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму

23 января 2025 10:50
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В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму

26 января в 16.00 состоится лекция-путешествие по самарскому конструктивизму. Искусствовед, педагог и лектор Дарья Волкова, расскажет историю появления этого стиля в Самаре, его предшественниках и последователях, особенностях и принципе баланса масс, и конечно же, про сами здания и их авторов. 

Среди объектов, о которых расскажут на лекции, Клуб Дзержинского, вошедший в единый комплекс зданий ОГПУ с жилыми домами, поликлиникой и утраченным в пожаре зданием УВД и один из самых ярких представителей конструктивизма в Самаре — знаменитое здание Фабрики-кухни в форме скрещенных серпа и молота, которое обрело новую функцию филиала Третьяковской галереи. Несмотря на то, что оба здания строились в одно время, разница в стилях, подходе и формообразовании очевидна, что выражает главную идею конструктивизма о слиянии формы и функции, о которой также расскажет лектор.

Знаковые объекты самарского конструктивизма представлены на выставке «ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ». В экспозиции не только известные всем здания, но и утраченный деревянный Яхт-клуб Гупрофсовета, построенный по проекту архитектора Петра Щербачева — редкий пример деревянного конструктивизма. 

Вход на лекцию свободный.

26.01 в 16.00

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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