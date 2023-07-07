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В вузах Самарской области в 2023 году предоставят 12 235 бюджетных мест

7 июля 2023 12:43
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В вузах Самарской области в 2023 году предоставят 12 235 бюджетных мест

В региональном министерстве образования сообщили, сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году в высших учебных заведениях.

Как рассказали в ведомстве, в 2023 году прием на обучение в вузы, расположенные на территории Самарской области, осуществляется на 12 235 бюджетных мест, из них 9678 мест предусмотрены для приема по программам бакалавриата и специалитета.

Кроме того, сохранилась региональная выплата поступившим в вузы Самарской области и оставшимся учиться на родной земле.

Работа правительства региона нацелена на то, чтобы выпускники школ оставались учиться в Самарской области и в дальнейшем работали на благо родного края. Особое внимание этому уделяет губернатор Дмитрий Азаров. По его инициативе каждый выпускник 11-го класса, который поступает в региональное учреждение среднего образования или вуз, получает единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Поддержку оказывают и студентам – молодые ученые и талантливые ребята получают стипендии и премии губернатора, пишет Сова.

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