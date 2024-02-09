В вузах Самарской области стартует Региональный тур «Твой Ход» – 2024

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12 февраля в Самаре пройдёт презентация четвёртого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» .

Региональный тур «Твой Ход» — 2024 в новом сезоне стартует в обновлённом интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе и для учебных заведений из новых регионов. В вузах пройдут консультации от региональных команд по участию в активностях студенческого сообщества и конкурсных треках «Делаю» и «ПервопроХодец». Также в рамках Регионального тура «Твой Ход» — 2024 студенты страны узнают об исследованиях Экспертного центра «Твой Ход», клубе победителей «ВосХод» и системе менторинга. Победители и амбассадоры поделятся своим опытом участия в прошлых сезонах и расскажут о том, какие возможности открываются после победы.



К участию в мероприятии приглашены :

Яков Чернышёв — руководитель продюсерского центра всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», а также представители региональных органов исполнительной власти, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и руководство вузов.