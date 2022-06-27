В Центр истории авиадвигателей Самарского университета им. Королёва прибыл уникальный экспонат

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В Центр истории авиационных двигателей Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва прибыл турбовентиляторный двигатель Pratt & Whitney JT9D. В коллекции ЦИАД он, наряду c советским Д-18Т, станет самым крупным экспонатом: его диаметр 2,4 м, длина – 3,4 м, а масса – более 4 тонн. На уровне моря JT9D развивает тягу около 20 тонн. Всего в ЦИАД насчитывается около сотни авиационных и ракетных двигателей, в основном, разработанных в СССР и России.

Двигатель, доставленный в университет, стоял на самолете одной из российских авиакомпаний, и после выработки ресурса был выведен из эксплуатации. Инженер кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Илья Лейковский готовил ценный груз к перевозке, а затем встречал его в кампусе Самарского университета и руководил разгрузкой.

«Для того, чтобы двигатель уместился в габариты стандартного полуприцепа, нам пришлось частично разобрать его входное устройство. Мы специально назначили доставку на выходные дни, когда плотность движения на трассе М5 и в Самаре меньше обычного. Запланировали ночной отдых для водителей. Автопоезд выехал из Жуковского в пятницу 24-го, а я тут же отправился в аэропорт, и вечером в субботу встретил машину в кампусе университета», – рассказал Илья Лейковский.

Двигатель JT9D интересен тем, что он был создан специально для первого в мире широкофюзеляжного реактивного пассажирского самолета Boeing-747, который вышел на авиалинии в 1970 году и за свои огромные размеры получил неформальное имя Jumbo Jet. На протяжении 37 лет этот самолет оставался самым крупным пассажирским авиалайнером мира, причем главы 12-ти стран выбрали его в качестве «борта №1».

Своей популярностью у авиакомпаний «реактивный слон» в немалой степени обязан надежному и экономичному двигателю JT9D. Без него гигантский Boeing-747, который за полвека производства, от модификации к модификации потяжелел с 333 до 448 тонн, просто не поднялся бы в воздух.

«Наша коллекция активно используется в образовательном процессе, и новый экспонат, несмотря на то, что он уже снят с производства, тоже станет замечательным учебным пособием для студентов-двигателистов. В конструкцию JT9D были заложены смелые, прорывные решения, которые прошли проверку временем и сегодня считаются классикой. Неслучайно двигатели семейства JT9D летали и летают на пяти типах широкофюзеляжных авиалайнеров – как американских, так и европейских. Для студентов это яркий пример инженерной смелости и инновационности, подкрепленных исследованиями и точным расчетом», – рассказал директор Центра истории авиационных двигателей Самарского университета им. Королёва профессор Владимир Зрелов.

В основу JT9D легли наработки по двигателю JTF14, проект которого Pratt & Whitney предложила в 1965 году в ходе тендера ВВС США по созданию широкофюзеляжного сверхтяжелого военно-транспортного самолета C-5 Galaxy. Этот конкурс компания проиграла, но уже через пару лет получила заказ на создание гражданской версии JTF14 для инновационного пассажирского гиганта Boeing-747.

Инженерам пришлось решить немало технических проблем, но в итоге заказ был успешно выполнен, двигатель «встал на крыло» Jumbo Jet, который продержался на конвейере более полувека, эксплуатировался 65 авиакомпаниями мира, стал синонимом высокого статуса авиаперевозчика и героем нескольких блокбастеров.

«Для наших студентов история этого двигателя – хороший пример того, как поражение можно превратить в успех. Мы учим будущих инженеров не сдаваться, прокладывать дорогу найденным инновационным решениям и добиваться победы», – подчеркнул Владимир Зрелов, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: Екатерина Доровская