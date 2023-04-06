В Тольятти выбрали лучшего юного химика

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В Тольятти завершилась олимпиада по химии для школьников «Юный химик». Её организатором выступил «Тольяттикаучук» (входит в группу «Татнефть»).

Победителем стала ученица 10-го класса школы №94 Арина Абайдулина (исследование на тему «Влияние бытовой химии на экологию и здоровье человека»), второе место занял Никита Корчагин из школы №10, который исследовал применение полимерных сорбентов для очистки от нефтяных загрязнений. Третье место у ученика той же школы Романа Садыкова (проект на тему «Биоразлагаемые полимеры — упаковка будущего»). Поощрительными призами отмечены учащиеся лицея №19 Демьян Холодов и Игорь Аникеев.

Олимпиада состояла из трех этапов и продолжалась более двух с половиной месяцев. Из более чем 220 учащихся в результате онлайн-тестирования было отобрано 40 юных любителей химии. По результатам выполнения теоретических и практических заданий в финал вышли 10 школьников.

В течение двух недель под руководством своих педагогов и наставников от производства ребята работали над проектами, темы которых были разработаны специалистами отдела подбора, обучения и развития персонала «Тольяттикаучука» совместно с городским департаментом образования и школьными учителями химии. Тематика охватывала направления от перспектив применения каучука в медицине до использования полимерных сорбентов.

В жюри конкурса вошли руководители предприятия и администрации города.

«Участие «Тольяттикаучука» во всех сферах жизни города очевидно и заметно, - отметила в приветственном слове заместитель главы городского округа по социальным вопросам Юлия Баннова. - Мы выражаем искреннюю благодарность предприятию за поддержку серьезных образовательных проектов, организацию шефской помощи общеобразовательным учреждениям и социальным объектам. А победители этой олимпиады - это будущее химической промышленности не только города, но и региона и страны».

«Несомненно, за этими детьми - будущее науки, химии. Ребята демонстрируют живой интерес к исследованиям, разбираются в непростых темах, провели свои первые, по-настоящему научные проекты. Важно, что есть учителя, которые любят свой предмет и могут привить эту любовь детям. А мы поддерживаем эту любовь к химии, первые научные изыскания и верим, что в будущем это точно даст результат», - отметил генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.

Все победители олимпиады, а также их преподаватели получили ценные подарки от предприятия.

Фото: пресс-служба «Тольяттикаучук»