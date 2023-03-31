В Тольятти созданы первые сервисные студенческие отряды

Поволжский государственный университет сервиса стал первым вузом Тольятти, в котором открыт штаб МООО «Российские студенческие отряды». Кроме того, это первые сервисные отряды в городе. 30 марта торжественная церемония, посвященная созданию отряда, прошла в университетской Точке кипения.
«Создание штаба РСО в Университете сервиса – это знаковое событие и новые возможности для студентов, - уверена Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. – Это возможность осваивать новые профессии, путешествовать, зарабатывать летом».
«Российские студенческие отряды» позволяют уже в студенческие годы попробовать свои силы у работодателя, зарекомендовать себя и в принципе это возможность шагнуть во взрослую жизнь и поработать в трудовом коллективе, адаптироваться к правилам», - подчеркнул руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО «РСО» Сергей Пушняк.
При этом студотряды обеспечивают своим участникам защиту от попыток работодателей обойти трудовое законодательство, с которыми сталкиваются большинство студентов, пробуя подрабатывать самостоятельно. Также бойцы студотрядов могут проходить бесплатное обучение, участвовать в масштабных и знаковых проектах.
«Студенческие отряды – это километры впечатлений, море эмоций и невероятное количество друзей! Это отличный институт становления личности», - подчеркнула в своем приветственном слове по видеосвязи Ирина Зубарева, руководитель сервисного направления МООО РСО.
Вступить в ряды сервисного отряда, созданного на базе Университета сервиса, могут все желающие студенты вузов и ссузов Тольятти и других городов, достигшие 18 лет. Причем уже этим летом они смогут трудоустроиться на привлекательные позиции. На летние месяцы им будет предложена работа официанта в туристических регионах: Краснодарском крае (Сочи), республике Крым, республике Алтай. Более того, Университет сервиса бесплатно обучит профессии – грант на подготовку 30 бойцов студотрядов из Тольятти вуз выиграл в марте, и сейчас приглашает всех желающих. Подробную информацию можно узнать в Центре карьеры ПВГУС, расположенном в главном корпусе университета по адресу Тольятти, ул. Гагарина, 4 или заполнив заявку https://forms.yandex.ru/u/64219f6d5056900134344352/. Обучение стартует в начале апреля!