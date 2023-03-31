В Тольятти созданы первые сервисные студенческие отряды

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Поволжский государственный университет сервиса стал первым вузом Тольятти, в котором открыт штаб МООО «Российские студенческие отряды». Кроме того, это первые сервисные отряды в городе. 30 марта торжественная церемония, посвященная созданию отряда, прошла в университетской Точке кипения.

«Создание штаба РСО в Университете сервиса – это знаковое событие и новые возможности для студентов, - уверена Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. – Это возможность осваивать новые профессии, путешествовать, зарабатывать летом».

«Российские студенческие отряды» позволяют уже в студенческие годы попробовать свои силы у работодателя, зарекомендовать себя и в принципе это возможность шагнуть во взрослую жизнь и поработать в трудовом коллективе, адаптироваться к правилам», - подчеркнул руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения МООО «РСО» Сергей Пушняк.

При этом студотряды обеспечивают своим участникам защиту от попыток работодателей обойти трудовое законодательство, с которыми сталкиваются большинство студентов, пробуя подрабатывать самостоятельно. Также бойцы студотрядов могут проходить бесплатное обучение, участвовать в масштабных и знаковых проектах.

«Студенческие отряды – это километры впечатлений, море эмоций и невероятное количество друзей! Это отличный институт становления личности», - подчеркнула в своем приветственном слове по видеосвязи Ирина Зубарева, руководитель сервисного направления МООО РСО.