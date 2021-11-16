В Тамбове открылся Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы «Россия – страна возможностей»

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Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла центр оценки и развития управленческих компетенций на базе Тамбовского государственного технического университета, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».



Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Тамбовской области и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти. Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в марте 2021 года.

В Центрах компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия – страна возможностей». Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированности и многих других качеств и навыков. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом.

«Центр оценки и развития управленческих компетенций на базе ТГТУ — это один из немногих центров, которые открываются в России. Он открылся одиннадцатым по счету. Кроме того, мы подписали соглашение о сотрудничестве с АНО «Россия – страна возможностей». Будем активно взаимодействовать по развитию Центра, созданию и внедрению инструментов для оценки компетенций студентов, по повышению эффективности их дальнейшего трудоустройства» - отметил ректор ТГТУ Михаил Краснянский.

Спрос на такие Центры связан с тем, что стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков. А вот с развитием и оценкой надпрофессиональных и управленческих компетенций все немного сложнее. Причем и студенты, и работодатели признают, что им не хватает именно этих навыков при поиске работы или молодого специалиста на ту или иную должность.



От научно образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» на данном мероприятии с приветственным словом выступил Денис Гусев, управляющий директор Центра:

«Это огромный успех, что в регионе научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» появляется такая точка сотрудничества с АНО «Россия – страна возможностей». Тамбовский государственный технический университет является активным участником работы комитета по образованию НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» (в том числе Центра развития компетенций НОЦ) и продвигает идеи формирования Модели компетенций Инженера будущего. Открытие Центра оценки компетенций АНО «Россия – страна возможностей» позволит обучающимся вузов-участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» четко сформировать запрос на надпрофессиональные навыки и наращивать свои компетенции для профессионального и личностного роста».

По итогу встречи Денис Гусев обратился к Дмитрию Гужеля, руководителю Департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей, с предложением подписать соглашение о сотрудничестве и дать старт созданию таких центров во всех регионах-участниках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

