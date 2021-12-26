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В СПЧ порекомендовали приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки

26 декабря 2021 16:56
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"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье"

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов предлагает приостановить обучение на психфаке МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Обращение, адресованное главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, опубликовано на странице Асмолова в Facebook, передает ТАСС.

"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избегания рисков буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения Конвенции прав ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой", - говорится в обращении.

Как отметил член СПЧ, с экспертной точки зрения эта ситуация является "неапробированным экспериментом по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающим познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории". По словам Асмолова, существует высокая вероятность появления у Тепляковой в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за "подобного социально-педагогического эксперимента".

"Многолетний профессиональный опыт в области исследований психологии развития личности, проектирования государственных программ образования для детей групп риска, в том числе программ диагностики и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, побуждает меня обратиться к вам с просьбой взять под контроль драматическую ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, вызвавшую широкий общественный резонанс", - подчеркивается в обращении члена СПЧ.

Ранее Львова-Белова рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

 

Фото:    Кирилл Каллиников/РИА Новости

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