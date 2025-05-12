В школах Самары появились современные КПП

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В школах Самары начали работать новые контрольно-пропускные пункты. Современные КПП уже установлены в школах №68 и №26. На входе — арочные металлодетекторы, камеры по периметру, турникеты и тревожные кнопки. Вся система связана с охраной и работает в реальном времени.

Проект — часть усиления антитеррористической безопасности. На первом этапе оборудование появится в школах, где обучается более 1000 человек. Таких в городе — 16, пока подключены две.

«Новые КПП — это не просто контроль, это продуманная система безопасности. Пространство зонируется, потоки учеников двигаются без хаоса. Всё доступно и для маломобильных ребят: широкие двери, пандусы, поручни», — отметил мэр Самары Иван Носков.

В школе №68 отмечают: дети быстро привыкли, на входе заранее готовят пропуска. Планируется внедрение функции SMS-оповещения родителей о приходе и уходе ребёнка.

Без внимания не остались и детские сады. В саду №404 обновили домофоны, электрозамки, добавили мобильное приложение для управления доступом. Аналогичная система уже работает в трёх учреждениях.

В 2025 году планируется отремонтировать заборы в девяти школах — более 28 млн рублей уже в бюджете. Ещё 1,5 млн направят на обновление камер. Общий объём финансирования летней ремонтной кампании в школах, садах и учреждениях допобразования превысил 500 млн рублей. Деньги поступают, в том числе, по нацпроекту «Молодёжь и дети», пишет ГТРК-Самара.