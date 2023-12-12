В школах Самарской области пройдут показы и обсуждения фильмов Премии-фестиваля «Герои большой страны»

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Российские педагоги получили возможность организовать показы и обсуждение фильмов Премии-фестиваля «Герои большой страны». Для проведения Мотивирующих цифровых уроков с показом и обсуждением кинопроектов образовательным учреждениям во всех российских регионах предоставлен доступ к 10 проектам-номинантам Премии, обладающих воспитательным эффектом.



Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» в рамках реализации мероприятий российской Премии-фестиваля «Герои большой страны», реализуемых при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Президентского фонда культурных инициатив, для проведения воспитательных мероприятий по методике «Мотивирующих цифровых уроков» открывает всем образовательным учреждениям регионов доступ к методическим материалам и специально отобранным 10 (десяти) фильмам-номинантам Премии.

Кинопремия «Герои большой страны» реализуется в ответ на вызовы, с которыми столкнулась Россия, ее мероприятия направлены на воспитание подростков и молодых людей и на формирование образа национального героя на основе кинопроектов, формирующих нашу исконную духовную культуру, традиционные ценности, нравственные критерии и искренний патриотизм. Премия была организована при участии Мастерской новых медиа, Федерального центра гуманитарных практик, при содействии Минобороны России, Российской газеты, российских регионов и ряда крупнейших компаний.

«Белый снег», «Золотая бронза», «Седьмая симфония», «Один из нас. Герой России Максим Концов», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения по методике в образовательных учреждениях. Некоторые из представленных фильмов ранее одобрены Министерством просвещения Российской Федерации и отобраны для массовых показов в образовательных учреждениях. Все полнометражные фильмы имеют прокатные удостоверения с маркировкой по возрасту.

Для организации мотивирующего цифрового урока с показом и обсуждением фильма кинопремии «Герои большой страны» педагогам необходимо заполнить специальную форму на сайте: https://fondstrana.ru/motivationlessons.



Российская кинопремия «Герои большой страны» прошла с 27 ноября по 8 декабря в Екатеринбурге. Проведение мероприятий Премии начался с большого показа (для более, чем 1 600 юных зрителей) фильма «Белый снег». В шорт-лист Премии вошел 41 проект игрового и документального кино среди которых: «Вызов», «Седьмая симфония», «Нюрнберг», «Крутая перемена», «Донбасс. Признанный», «Я делаю шаг», «За Палыча», «Дыхание», «Белый снег», «Папаша в бегах», «Большая битва», «Фиксики» и другие известные кинопроекты.

Всего же на Премию было подано 569 заявок. Отборочная команда посмотрела в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента. Победители были объявлены 8 декабря на Церемонии награждения, которая прошла в Екатеринбурге. Гран-при «Большую золотую звезду», изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, получил в номинации «Лучший кинопроект» фильм «Белый снег». Всего вручили 16 «золотых звезд» и одну «золотую рукавицу». .