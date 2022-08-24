В школах Самарской области подорожали дополнительные занятия

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Стоимость образовательных услуг в Самарской области повысилась. Об этом сообщили представители региональной службы статистики.

— Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась на 3,10% — с 146,28 рубля до 150,81 рубля за академический час, — рассказали в Самарастате.

Плата в школах, как правило, взимается за продленку, секции, кружки и другие дополнительные занятия. Стоимость таких занятий устанавливает бухгалтерия. Но в этом случае занятия должны быть факультативными, по желанию родителей и ребенка. Никаких «директор решила, что теперь все дети занимаются искусствоведением за дополнительную плату».

Собрать ребенка в школу тоже удовольствие не из дешевых. По оценке Самарастата, расходы на сборы увеличились за год на 4000–7000 рублей, пишет 63.ру.

— Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях стало дороже на 7,22%. Средняя цена выросла до 20 тысяч 262 рублей 41 копейку за месяц, — добавили работники службы статистики.