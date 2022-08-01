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В селе Купино Безенчукского района появится «Точка роста»

1 августа 2022 14:59
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Основной целью деятельности центров является совершенствование условий для повышения качества образования.

С 1 сентября в селе Купино Безенчукского района в рамках национального проекта «Образование» начнет работу центр «Точка роста». Центры «Точка роста» создаются по всей России для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Основной целью деятельности центров является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования.

Выполнение запланированных работ по созданию на базе образовательного учреждения села Купино «Точки роста», а также общую подготовку школы к новому учебному году оценил в рамках рабочего визита министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

«Ремонтные работы проходят согласно графику. Уже забрендированы кабинеты центра «Точка роста», получено новое оборудование. Уверен, что оно позволит ребятам проявить себя в предметах естественно-научного профиля, может быть кто-то из них примет решение заняться исследовательскими работами по химии, биологии или физике, – рассказал Виктор Акопьян. – Хочу отметить, что Правительство России и Самарской области уделяет очень большое внимание модернизации системы школьного образования. В стране реализуется масштабная программа по капитальному ремонту школ. И наш регион принимает в ней активное участие. Кроме того, мы продолжаем реализовывать национальный проект «Образование». Все это делается для того, чтобы наши дети получили новые возможности для развития».

В прошлом году из областного и муниципального бюджетов были выделены средства на проведение первого этапа капитального ремонта школы села Купино. Сейчас в рамках второго этапа меняются окна, электропроводка, канализация, утепляется фасад. В образовательной организации создаётся доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области уделяется большое внимание модернизации школьного образования. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе реализуется масштабная программа по ремонту пищеблоков, в образовательных организациях создаются мини-технопарки. Всё для того, чтобы каждый ребёнок смог проявить себя. Так, в школе села Купино за счет средств областного бюджета оборудован пищеблок. Благодаря этому удалось открыть лагерь с дневным пребыванием детей. Также решён вопрос со столовой: если раньше школьники ходили в соседнее здание, то теперь получают завтраки и обеды в стенах родной школы. Уютное светлое помещение вмещает в себя до 60 человек.

В этом году в Самарской области будет отремонтировано 67 пищеблоков, оснащено – 43, а капитальный ремонт проведен в 44 образовательных организациях.

 

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