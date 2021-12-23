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В СамГУПС состоялся правовой лекторий

23 декабря 2021 15:53
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Состоялась встреча студентов 1-4 курсов с представителем Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Вчера, 22 декабря, в Самарском государственном университете путей сообщения состоялась встреча студентов 1-4 курсов с представителем Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

О проявлениях коррупции и наступающей ответственности за подобные деяния рассказал сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, майор полиции Алексей Макеев. 

В настоящее время ОЭБиПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте реализует задачи и функции по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе совершенных в составе организованных преступных групп. Кроме того, в рамках взаимодействия правоохранителей и вузов Самарской области ОЭБиПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте курирует СамГУПС.

Как отметил на встрече первый проректор университета Максим Гнатюк, встреча носила неформальный характер, в режиме открытого диалога, так как тема экономической безопасности и противодействия коррупции остается одной из актуальных для университета. «Мы видим и знаем проблемы, которые есть в вузе, которые периодически освещаются в СМИ, тема болезненная для нас и замалчивать мы ее не будем. Имеет смысл говорить студентам и преподавателям о последствиях коррупционных действий, чтобы исключить подобные проявления из деятельности университета», - пояснил Максим Гнатюк.

Представитель Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, старший оперуполномоченный ОЭБиПК Алексей Макеев начал свое выступление с цифр статистики: так, за период с 2013 по 2021 годы в вузе было задержано более 20 сотрудников вуза из числа профессорско-преподавательского состава за совершение преступлений коррупционного характера, в отношении которых возбуждено более 150 уголовных дел.

Алексей Макеев отметил, что подобные факты негативно сказываются на качестве подготовки будущих специалистов транспорта, которым предстоит нести ответственность за безопасность движения, сохранность грузов и пассажиров. Важно в период обучения знать и понимать, что такое проявления коррупции и какая ответственность предусмотрена законодательством РФ за данные проявления.

Одним из проявлений коррупции является взяточничество – уголовная ответственность наступает, согласно статье 290 УК РФ, для получателя взятки, для взяткодателя (ст. 291) и посредника в передаче или получении взятки (ст. 291.1).  

Предметом взяточничества (ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

За подобные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с выплатой штрафа в размере от 40 до 70-кратной суммы взятки.

При этом в каждой коррупционной статье есть примечания, освобождающие лицо от ответственности в случае вымогательства взятки либо в случае активного сотрудничества со следствием.

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если: установлен факт вымогательства, либо гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников.

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 306 УК РФ).

Другая составляющая уголовной ответственности – подстрекательство к взятке должностному лицу. Студенты должны помнить, что подобные деяния также уголовно наказуемы. Преподаватель или любое другое должностное лицо также может обратиться в органы правопорядка с заявлением о принуждении к коррупционной составляющей.

Отметим, в СамГУПС работает постоянно действующая антикоррупционная комиссия, направленная на предупреждение фактов распространения коррупционных проявлений. Администрация вуза и профессорско-преподавательский состав нацелены на открытый диалог с органами правопорядка и следствия, чтобы сделать работу вуза и образовательный процесс максимально безопасными для сотрудников и студентов. 

«Важно проявлять нетерпимость к фактам коррупции, предупреждать все возможные проявления коррупционных деяний», - нацелил студентов вуза первый проректор СамГУПС Максим Гнатюк.

Затем студенты приняли участие в анонимном опросе на онлайн-сервисе опросов и голосований menti.com на тему «Сталкивались ли вы с коррупцией в СамГУПС?».

В завершении встречи Алексей Макеев напомнил телефон дежурной части Средневолжского ЛУ МВД на транспорте для неравнодушных студентов и преподавателей – 8 (846) 333-79-42, передает пресс-служба СамГУПС.

 

Фото:   пресс-служба СамГУПС

 

 

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