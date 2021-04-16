В СамГТУ пройдет «ВузЭкоФест-2021»

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19 апреля стартует VII молодежный межуниверситетский фестиваль «ВузЭкоФест-2021». Его участникам станут около 60 вузов России и Беларуси. В течение двух недель студенты и школьники будут изучать технологии и оценивать научно-технологический потенциал высших учебных заведений. Одна из площадок фестиваля откроется и в Самарском политехе.

В рамках года науки и технологий во всех вузах-участниках проекта пройдут тематические мероприятия и семинары по теме «Технологии в экологии». Материалы научных встреч будут представлены в виде сборника тезисов по раскрытию технологического потенциала вузов в сфере экологии. Кроме того, фестиваль позволит сформировать пул молодежных проектов в области устойчивого развития, которые требуют особого внимания со стороны бизнеса и государства.

Политех в программе «ВузЭкоФеста» запланировал следующие мероприятия.

Акцию «Экомобиль» по сбору утильсырья для дальнейшей переработки, а также лекцию о системе обращения с отходами специалисты Политеха проведут совместно с представителями регионального оператора «ЭкоСтройРесурс», рассказали в пресс-служба СамГТУ.