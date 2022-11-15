В СамГТУ школьники познакомились с профессией будущего

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Самарский государственный технический университет в рамках профориентационной работы познакомил шестиклассников МБОУ Школы №102 г.о. Самара с возможностями, которые предоставляет учебное заведение.

Педагог-навигатор Ирина Геннадьевна Дикарева рассказала, что в текущем учебном году благодаря участию в проекте «Билет в будущее» школа № 102 наладила сотрудничество с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва и Самарским государственным техническим университетом.



В период школьных каникул ученики 6 классов посетили профессиональную пробу «Специалист по аддитивным технологиям» в СамГТУ.

Школьники познакомились с компетенцией, включающей умение выполнять проектирование объектов и их производство с помощью 3D-принтеров.

«Ребята погрузились в увлекательный процесс разработки собственной модели брелоков. Идеи так и витали в воздухе, хотелось создать уникальный объект. А сам процесс производства изделия хотелось ускорить, так не терпелось увидеть результаты творческого порыва» - поделилась Ирина Геннадьевна.

Пока ждали готовые изделия, ученикам рассказали о применении аддитивных технологий в современной жизни.

Профессия специалиста по аддитивным технологиям не принадлежит к какой-то конкретной отрасли промышленности, что делает ее очень востребованной.

Восторг ребят от знакомства с профессией усилился, как только в руках оказались брелоки и фигурки.



Участники проекта поделились своими впечатлениями:

«Я и раньше собирался выбрать профессию, связанную с IT, а после опыта работы с 3D-принтером понял, что специалисты будут нужны разным предприятиям» - рассказал ученик 6 класса МБОУ Школы №102 Герман Парсин.

«Сегодня мы делали модели подвески, а ведь можно разработать ювелирные изделия, проверить, как они выглядят до производства. Жду того момента, когда можно будет печатать дома. Для этого принтеры надо совершенствовать. А пока восхищаюсь игрушками с подвижными деталями, которые целиком распечатали в университете» - поделилась ученица 6 класса МБОУ Школы №102 Дарья Левина.



Участники профессиональной пробы «Специалист по аддитивным технологиям» на базе Самарского государственного технического университета продолжили занятие 3D-моделированием в рамках внеурочной деятельности, организованной в МБОУ Школе №102 г.о. Самара. Теперь разработка чертежей приобретает практически ориентированное направление, сообщает пресс-служба проекта "Билет в будущее".

Фото: пресс-служба проекта "Билет в будущее".