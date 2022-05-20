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В СамГТУ прошли торжества, приуроченные ко дню рождения Владимира Калашникова

20 мая 2022 17:44
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Известный ученый во многом определил нынешнее лицо университета.

20 мая – день рождения президента Самарского политеха, академика Российской академии ракетных и артиллерийских наук, почетного гражданина Самары Владимира Калашникова. Известный ученый во многом определил нынешнее лицо университета: под его руководством были организованы три новых факультета, открыты 25 новых специальностей, а вуз стал крупнейшим в регионе. Сегодня Калашникову исполнилось бы 78 лет.

В этот день в Самарском политехе состоялись два торжественных мероприятия. Так, на внеочередном заседании ученого совета Политеха ректор Дмитрий Быков вручил диплом почетного профессора СамГТУ заместителю председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиру Шаманову. Герой Российской Федерации уже долгое время сотрудничает с вузом.

– Многие оборонные разработки ученых нашего университета сегодня стали реальностью и успешно применяются на практике именно благодаря помощи Владимира Шаманова. Я уверен, что некоторые из них в будущем спасут сотни жизней, – отметил Дмитрий Быков. – Кроме того, у нашего университета есть лицензия на производство боеприпасов. А это значит, что Политех – полноправный участник процесса укрепления оборонной способности России, наши ресурсы используют министерство обороны и министерство промышленности и торговли для своих перспективных проектов.

В ответном слове Шаманов подчеркнул, что Самарский политех – это его второй дом в Самаре.

– Деятельность, которую мы вместе с коллегами выстраивали в стенах вуза – начинания Владимира Васильевича Калашникова, – сказал он. – Для меня символично, что вручение диплома состоялось именно в день его рождения. Совместно мы нашли ряд решений, которые укрепили и будут продолжать в ближайшее десятилетия укреплять оборонный потенциал нашего государства.

Еще одну награду – почетный знак «За служение закону» – вручил Владимиру Шаманову председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Вторым мероприятием стало торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Владимиру Калашникову. Художественную композицию, созданную в центре литейных технологий Самарского политеха, разместили на фасаде седьмого корпуса вуза, где много лет проработал ученый. В церемонии приняли участие выпускники университета – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, Геннадий Котельников, Владимир Шаманов и Дмитрий Быков.

– Сегодня очень важный для всех нас день, – отметил Дмитрий Азаров. – Я надеюсь, что память о Владимире Васильевиче, о том, что он сделал для всех нас, для университета, города, региона и страны, мы будем передавать новым поколениям студентов. А как же иначе? Владимир Калашников выдающийся человек – ученый, технолог, руководитель. И помимо своих уникальных профессиональных, научных знаний, он обладал уникальными человеческими качествами.

Подробнее об оборонных разработках родного для Владимира Калашникова инженерно-технологического факультета можно прочитать в журнале «Технополис Поволжья».

 

Фото:   Яндекс.Дзен

 

 

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