В СамГМУ стартовал образовательный проект «ПРОмед» - победитель конкурса грантов «Движение первых»

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Его главная задача - познакомить ребят 7-11 классов со всего Приволжского федерального округа с профессией врача и разными направлениями медицины.



Участников ждет серия научно-популярных лекций в онлайн и офлайн формате, после которой состоится увлекательная проектная смена для самых активных и заинтересованных ребят.



Организатор проекта - Центр организации приема абитуриентов и довузовского образования (ЦОПАиДО)



Проект ЦОПАиДО стал победителем грантового конкурса «Движение Первых» и получил 898 000 рублей на свое развитие. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 1902 проектов, 759 из них удостоились призовых грантов.



«При проработке грантовой заявки мы вдохновились проведенной в 2023 году Национальной технологической олимпиадой по профилю «ИТ-медицина», финал которой прошел в СамГМУ минувшей весной. Поэтому приняли решение организовать и провести свою профильную выездную смену, познакомиться с ребятами со всего ПФО, которые мечтают стать врачами. Для нас действительно важно взаимодействовать со школьниками, помогать им определиться с выбором профессии. Отдельно важно подчеркнуть, что проект «ПРОмед» реализуется при поддержке недавно открытого в СамГМУ первичного отделения РДДМ «Движение Первых», - говорит Оксана Никишева, руководитель проекта «ПРОмед», заместитель директора ЦОПАиДО СамГМУ. - Хочу поблагодарить наших коллег из Совета обучающихся, Центра «Точка кипения», Центра развития потенциала обучающихся за командную работу при подготовке грантовой заявки».



Чтобы принять участие в проекте, необходимо:

- зарегистрироваться по ссылке - https://vk.cc/cqnAmn;



- прикрепить согласие (по ссылке https://vk.cc/cqnzVG) на обработку персональных данных, подписанное родителем или законным представителем ребенка, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ