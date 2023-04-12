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В СамГМУ пройдет открытое мероприятие «Построй карьеру в СамГМУ»

12 апреля 2023 18:27
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На нем можно будет узнать самую актуальную информацию о карьерных возможностях в университете.

В пятницу, 14 апреля, Самарский государственный медицинский университет Минздрава России проведет мероприятие «Построй карьеру в СамГМУ». На нем можно будет узнать самую актуальную информацию о карьерных возможностях в университете.

Руководители СамГМУ расскажут о перспективах работы в вузе, познакомят с корпоративной культурой и возможностями развития карьеры по образовательному, медицинскому, инновационному, научному и административно-управленческому направлениям.

На интерактивных площадках в рамках карьерного мероприятия гости смогут увидеть новейшие инновационные разработки СамГМУ, которые сегодня поставляются по всей России и в 10 стран мира.

На мероприятии также пройдут мастер-классы, которые помогут определиться с профессией, продуктивно пройти собеседование и построить эффективную карьеру. А также обрести новые полезные медицинские навыки.

В программе мероприятия:

Выступление руководителей СамГМУ;

Информация о карьерных возможностях в университете;

Выступление компаний-партнёров: ИНВИТРО-Самара, ВСК-Приволжье, Самаранефтехимпроект;

Интерактивные площадки с новейшими инновационными разработками СамГМУ.

Мастер-классы:

«Как составить беспроигрышное резюме»;

«Самопрезентация: как презентовать себя за 1 минуту»;

«Применение нейронаук для борьбы с нарушениями сна и как восстановить биоритмы человека в течении пары дней»;

«Фитнес в офисе: лучшие упражнения от «кабинетной» работы»;

«Приемы оказания первой медицинской помощи».

Директор по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен:

«СамГМУ сегодня - один из лучших вузов страны, имеющий собственные клиники, современную образовательную, научную и инновационную инфраструктуру. Мы развиваем высокие технологии и преумножаем традиции академического образования и науки. В университете сформировалось уникальное сообщество из ученых, преподавателей, медиков и инноваторов: здесь трудятся как опытные профессионалы, так и молодые специалисты. В СамГМУ созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста, здесь каждый найдет направление, в котором сможет себя реализовать. На нашем первом открытом карьерном мероприятии мы предоставим исчерпывающую информацию о возможностях построения карьеры в одном из самых динамично развивающихся университетах страны».

Мероприятие пройдет по адресу: проспект Карла Маркса, 165Б, административное здание Клиник СамГМУ, 2 этаж. Начало в 10.00. Для участия необходимо зарегистрироваться: https://leader-id.ru/events/412869.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

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