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В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
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В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»

22 марта 2021 16:58
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Самарский техникум кулинарного искусства выступил одной из площадок регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia).

На протяжении трех дней здесь проходили соревнования в компетенции «Выпечка осетинских пирогов». За это время каждый конкурсант должен был испечь 28 пирогов из теста пяти видов с разными начинками.

«Кажется, что это просто. Но на самом деле очень сложно. Нужно специальным образом растянуть тесто, придумать и подготовить начинку, проследить, чтобы пироги были выпечены равномерно и не пригорели – а выпекаются они буквально за несколько минут. Первый день выдался для участников чемпионата очень тяжелым – им нужно было приспособиться к работе печи, психологически настроиться. Кроме того, в ходе соревнования есть неожиданный момент для конкурсантов, который мы называем «черный ящик». Например, нужно выпечь пирог весом 750 граммов вместо 800. Ребята – будущие технологи, поэтому они должны уметь быстро рассчитать вес исходных продуктов, чтобы не осталось излишков», — рассказывает эксперт Лариса Титаренко.

Конкурсы профмастерства являются значимой частью национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Движение «Молодые профессионалы» создает  возможности для творческой реализации молодых людей и совершенствования их навыков.

Точный расчет, выверенная техника, высокая скорость работы – финалисты и победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) должны обладать всеми этим качествами. По словам директора Самарского техникума кулинарного искусства Ирины Пальчевской, именно таких специалистов и готовит ее заведение — одно из старейших в городе. В 2020 году ее студентка Аделина Шариева заняла III место (бронзовая медаль) в компетенции «Выпечка осетинских пирогов» на национальном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

В городском кулинарном техникуме учатся больше тысячи студентов – в первую смену, а во вторую в рамках федерального проекта «Старшее поколение» новые навыки осваивают люди в возрасте 50+.

«В прошлом году мы выпустили 120 человек в возрасте за 50. И многие из них действительно нашли себя в новой профессии и сделали ее источником заработка, — рассказывает преподаватель техникума Юлия Юдина. – Например, трех женщин, которые переучились на кондитера, забрала к себе туристическая компания, и теперь они участвуют в обеспечении круизных поездок. Другая женщина преуспела в выпечке булочек «бриошь», сложной в изготовлении сдобы, и стала востребованным мастером. Наши выпускники довольны».

Среди них и Игорь Брусянцев, много лет проработавший в фирме по продаже и ремонту кондиционеров и вентиляции. «Сейчас налаживаю производство ореховых паст и шоколада ручной работы. Помогли с рецептами, продукция пользуется спросом, — говорит кондитер. Он участвует в региональном чемпионате «Навыки мудрых», который проводится в эти дни Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и наряду с четырьмя дамами решает задачи по лепке из мастики и марципана, приготовлению тартов и конфет с двумя начинками.

«Здорово, когда делаешь то, что нравится. Движение «Ворлдскиллс Россия» позволяет обучиться новой компетенции и найти работу по душе. Люди старше 50 лет могут получить профессиональное долголетие, а молодежь — шансы на развитие успешной карьеры», — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Торжественная церемония закрытия и вручения дипломов и медалей победителям и призерам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и чемпионата «Навыки мудрых» (50+) состоится 26 марта во всех территориальных округах министерства образования и науки Самарской области. Главные площадки разместятся в Самаре в здании областного Правительства и в Тольятти – в культурном центре «Автоград».

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