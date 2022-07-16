В Самарском зоопарке откроется Эко-лекторий

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Открываем летний Эко-лекторий Самарского зоопарка "30 шагов к природе". Первая лекция пройдёт 21 июля в 14.00, в четверг.



Лектор - Екатерина Девятова, директор Самарского отделения Межрегиональной общественной организации по защите и изучению летучих мышей, педагог Самарской станции юннатов.

Тема лекции - всё о спасении и реабилитации летучих мышей: кого необходимо забирать из природы (или жилого дома), чтобы спасти, как правильно кормить, лечить и подготавливать к выпуску в природу рукокрылых. От главного в Поволжье спеца по реабилитации летучих мышей. P.s. после лекции планируется практическое занятие!

Посещение лекции - по входному билету в зоопарк, для студентов-биологов и юннатов - бесплатно.