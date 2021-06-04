В Самарском университете проходит выездное совещание вузов-организаторов олимпиады студентов «Я — профессионал»

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Со 2 по 4 июня на площадке Самарского национального исследовательского университета им.академика С.П. Королёва проходит выездное совещание вузов-организаторов Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», участие в котором принимают делегаты из 27 российских университетов.

Приветствуя участников совещания, Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, поблагодарил АНО «Россия — страна возможностей» за проекты, реализуемые на данной платформе.

“Самарские студенты, аспиранты, ученые активно участвуют в этих проектах. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, являющийся председателем наблюдательного совета университета, заинтересован в том, чтобы наш регион был качественно представлен в каждом из проводимых АНО «Россия — страна возможностей» мероприятий”, - отметил ректор.

Владимир Богатырев презентовал опыт участия Самарского университета им. Королёва в олимпиаде, отметив, что университет прошел путь от наблюдателя до организатора. В 2020/2021 годах Самарский университет обеспечивал реализацию всех конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", "Фотоника, приборостроение, оптические технологии", стал соорганизатором еще восьми направлений, а также провёл Всероссийский образовательный форум "Инженерное лидерство".

“Участие в олимпиаде изменило судьбу тысяч бакалавров и магистров, обучающихся в российских вузах. Олимпиада помогла университетам наладить тесный контакт с предприятиями, понять требования, предъявляемые ими к сотрудникам, скорретировать образовательные программы под эти потребности. Мы видим свою миссию в продвижении качественного российского образования, в том числе образования в профильном для нас аэрокосмическом направлении”, - подчеркнул Владимир Богатырев.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов поблагодарил Самарский университет им. Королева за гостеприимство.

“Для меня город Самара близкий. Самарская область является партнером платформы «Россия — страна возможностей», губернатор Дмитрий Игоревич Азаров - наставником конкурса “Лидеры России”. В следующем году Российская студенческая весна будет проходить в Самаре. Что касается темы сегодняшнего совещания - окончания 4 сезона олимпиады «Я — профессионал», этот сезон оказался особенным с точки зрения ситуации в стране и в мире в целом, но тем не менее нам удалось адаптироваться под ситуацию, провести отборочные и заключительные этапы в онлайн форматах. Сегодня мы подведем итоги и посмотрим на недочеты, в любом проекте мы стремимся к усовершенствованию и доработке на основе сложившейся практики. Для нас это очень важно. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является флагманским проектом платформы. У нас огромное количество регистраций на олимпиаду и каждый год это количество растет. В четвертый раз нам удается привлечь самых талантливых и целеустремленных студентов, которые готовы выходить за рамки университетской программы. Олимпиада стала неким знаком качества как в карьерной среде, так и в научной. Поэтому студенты, которые достигают результатов в рамках олимпиады получают хороший бонус для дальнейшего собственного развития”, - сказал Алексей Агафонов.

По его словам, организаторы олимпиады фиксируют повторное участие одних и тех же студентов в каждом последующем сезоне олимпиады, и постепенно многим из них удается улучшить свой результат. По итогам каждого проекта проводятся исследования на основе опроса участников. 46% опрошенных готовы участвовать в других проектах платформы «Россия — страна возможностей», 20% отмечают, что им интересны проекты, связанные с построением карьеры, еще столько же заинтересованы в проектах, которые позволяют развиваться и получать обратную связь. В ближайшее время на платформе появится трек развития, с его помощью каждый студент сможет проверить, какие компетенции ему нужно подтянуть для того, чтобы достичь поставленной цели.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара отметила, что 4 сезон олимпиады не просто особенный, он стал “самым необычным, длительным, креативным, чутким и смелым”.

В 2020–2021 году организаторами олимпиады выступили 28 российских вузов, к проведению конкурса было привлечено порядка 300 компаний-партнеров. Теперь процесс организации стажировок не заканчивается с окончанием олимпиады, он продолжается круглогодично. Это нововведение касается не только выпускников четвертого, но и третьего сезона.

Валерия Касамара обозначила ориентиры на юбилейный пятый сезон олимпиады:

«Мы стремимся предлагать участникам новые интересные форматы проведения разных этапов олимпиады и ориентироваться не только на те результаты, которые получаем, но и на удовлетворенность студентов от процесса. И, конечно, мы очень надеемся, что в пятом сезоне мы вновь вернемся в традиционный офлайн, ведь мы все соскучились по живой коммуникации».

Детально вопросы организационного и методического сопровождения олимпиады, ее коммуникационная стратегия, прорабатывались на отдельных секциях совещания, сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета