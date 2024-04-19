В субботу, 20 апреля, в 10.00 в Самарском университете им. Королёва стартуют соревнования регионального этапа международного фестиваля "Робофинист".
Фестиваль объединит более 300 юных инженеров из 10 регионов России, а также участников из Республики Беларусь. Соревнования пройдут в манеже и бассейне Самарского университета им. Королёва.
Участников фестиваля ожидают:
Победители регионального этапа отправятся на международный фестиваль по робототехнике "Робофинист" в Санкт-Петербург без отбора.
Место и время проведения:
20-21 апреля, с 13.30 до 15.00.
Манеж Самарского университета им. Королёва (Самара, ул. Врубеля, 29г).