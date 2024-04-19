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В Самарском университете им. Королёва стартуют соревнования регионального этапа международного фестиваля "Робофинист"

19 апреля 2024 10:53
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в Самарском университете им. Королёва стартуют соревнования регионального этапа международного фестиваля "Робофинист"!

В субботу, 20 апреля, в 10.00 в Самарском университете им. Королёва стартуют соревнования регионального этапа международного фестиваля "Робофинист".

Фестиваль объединит более 300 юных инженеров из 10 регионов России, а также участников из Республики Беларусь. Соревнования пройдут в манеже и бассейне Самарского университета им. Королёва.

Участников фестиваля ожидают:

  • соревнования в 19 номинациях по классической и экстремальной робототехнике, среди которых заплывы аквароботов и полеты дронов;
  • олимпиада для школьников;
  • студенческий хакатон;
  • театральная постановка RoboCupJunior onStage;
  • преодоление роботами полосы препятствий, состоящей из разных видов поверхностей: подвесные мосты, наклоны, шипы, песок, гравий - соревнования на Кубок робототехнических комплексов (РТК).

Победители регионального этапа отправятся на международный фестиваль по робототехнике "Робофинист" в Санкт-Петербург без отбора.

 Место и время проведения:

 20-21 апреля, с 13.30 до 15.00.

Манеж Самарского университета им. Королёва (Самара, ул. Врубеля, 29г).

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