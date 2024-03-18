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В Самарском университете им. Королёва соберутся ведущие физики и математики страны

18 марта 2024 13:01
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в Самарском университете им. Королёва соберутся ведущие физики и математики страны

19 марта, во вторник в Самарском университете им. Королёва соберутся ведущие физики и математики страны. Они представят студентам и молодым учёным амбициозные научно-технологические проекты и расскажут о получении результатов мирового уровня в передовых областях в рамках цикла выездных встреч "Время науки".

Какие лазерные технологии сегодня развивают исследователи? В чём фотоника перспективнее электроники? Может ли компьютерная память работать так же, как память человеческая? Как с помощью технологий искусственного интеллекта следить за своим здоровьем? На эти и другие темы ведущие учёные побеседуют со студентами.

А в 12.00 руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев выступит перед студентами с лекцией "Энергия бесконечности: для чего нужен сверхмощный лазер, где спрятана тёмная материя во Вселенной и какие загадки решают учёные НЦФМ".

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