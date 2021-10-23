В самарском университете им. Королёва открылся культурный центр имени Валерия Грушина  - "Универ-студия"

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23 октября в 1-м корпусе Самарского университета им. Королёва открылось новое творческое пространство - "Универ-студия".

"Универ-студия" - это культурный центр им. Валерия Грушина и современная концертная площадка в центре Самары, которая включает концертный зал на 250 мест, ориентированный на проведение значимых для культурной жизни региона событий.

Церемония открытия состоялась в день рождения Грушина, 23 октября ему бы исполнилось 77 лет, пишет ТАСС.

"Благодаря и университету, и поддержке правительства, которое реконструировало это помещение, мы получили площадку, на которой мы можем проводить свои мероприятия - концерты, какие-то встречи. Сегодня вечером мы собираемся провести здесь концерт, посвященный памяти Валерия Грушина - у него как раз день рождения. Фильм посмотрим, поговорим о наших проблемах в авторской песне", - сообщил член президиума клуба имени Валерия Грушина Сергей Ильин.

В Министерстве культуры Самарской области отметили, что площадка на 250 мест также будет использоваться для проведения разных концертов и "станет местом для творчества". Президент Самарского университета Виктор Сойфер рассказал, что помещение отремонтировали после того, как он совместно с руководителем клуба имени Грушина Борисом Кейльманом подписал соответствующее обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Затем они встретились с главой региона и рассказали, как хотели бы изменить площадку и открыть культурный центр. Азаров поддержал предложение и выделил средства, сообщил Сойфер.

Во время церемонии открытия на концертной площадке выступили участники проекта "Песни нашего века" барды Дмитрий Богданов и Константин Тарасов, Лилия Чебоксарова. Также выступили самарские барды - Борис Есипов, Юрий Карпов, Александр Исаев и другие. Мероприятие прошло с учетом противоэпидемических ограничений - у гостей проверяли QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или перенесенном коронавирусе, кроме того, все участники соблюдали масочный режим.

Фото: пресс-служба Самарского университета