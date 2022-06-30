В Самарском университете им. Королёва будет создана передовая инженерная аэрокосмическая школа

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В четверг, 30 июня, Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурсного отбора участников федерального проекта "Передовые инженерные школы". Заявки на участие в конкурсе подали 91 вуз из 45 регионов России. 89 из них были допущены к отбору по итогам технической экспертизы. К анализу заявок были привлечены ведущие эксперты в сфере науки и образования, а также эксперты – представители большого бизнеса.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва, а также Самарский государственный медицинский университет названы в числе 30-ти вузов, представивших наиболее проработанные и амбициозные программы, подкрепленные максимальными объемами средств, привлекаемых со стороны технологических партнеров. На базе этих высших учебных заведений к 2024 году будут сформированы 30 передовых инженерных школ, в которых развернут подготовку инженеров новой формации, владеющих наукоемкими и мультидисциплинарными технологиями, умеющих работать в кросс-функциональных командах в гибких форматах.

"Победа в конкурсе имеет для нас важное значение. Это результат огромной работы коллектива университета и наших индустриальных партнеров, результат, который позволит нам реализовать задуманное - создать в Самарской области условия для подготовки инженеров будущего, опытные цифровые производства, новую инфраструктуру для науки и образования на основе киберфизических элементов", - заявил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

В рамках передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), к формированию которой приступает Самарский университет им. Королёва, будет разрабатываться комплекс технологий, критических важных для современного и будущего производства аэрокосмической техники. Именно они сформируют ядро этой школы, вокруг них будет выстроен образовательные процесс.

В их числе аддитивные технологии, новые виды сварки, механической обработки и сборки. Они будут неразрывно сочетаться с так называемыми "поддерживающими" технологиями – с автоматизацией и цифровизацией процессов производства, с созданием адаптивных интеллектуальных систем управления качеством, с современными методами проектирования авиационной и космической техники и рядом других направлений, без которых невозможно представить аэрокосмическую отрасль будущего.

Принципиальное отличие от традиционных подходов в подготовке инженеров новой формации, которое предложил Самарский университет им. Королёва, это формирование уникальных междисциплинарных команд специалистов, обладающих метакомпетенциями. В составе такой команды планируется выделение нескольких ролей, в том числе: дизайнер производственных систем, технолог, специалист по управлению качеством продукции и производства, инженер-кибернетик. Университет планирует формировать такие команды в интересах индустриальных партнеров и других компаний аэрокосмической отрасли.

Инфраструктуру ПИАШ составят: комплекс научно-технологических и экспериментальных лабораторий, цифровые интерактивные комплексы и пространства опережающей подготовки инженерных кадров, а также опытно-экспериментальные производства, которые предстоит создать на базе университета при поддержке индустриальных партнеров.

Ключевые индустриальные партнеры Самарского университета им. Королёва, готовые оказать поддержку проекту ПИАШ, – АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", входящий в структуру Госкорпорации "Роскосмос", а также ПАО "ОДК-Кузнецов" Объединенной двигателестроительной корпорации. Соответственно, в рамках ПИАШ планируется развернуть два опытно-экспериментальных производства.

Одно из них – кибер-физический полигон или фабрика для отработки технологий завтрашнего дня по проектированию и производству спутников. Его основой станет производственно-испытательный комплекс малых космических аппаратов, созданный "РКЦ "Прогресс" на территории университетского кампуса совместно с Самарским университетом им. Королёва.

Второе – экспериментальное производство малоразмерных газотурбинных двигателей. Оно будет представлять собой информационно-технологическую платформу, в которой вычислительные ресурсы интегрируются в физические объекты посредством промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и предиктивной диагностики.

Индустриальные партнеры обеспечат школу необходимым оборудованием, ресурсами и базами практик, а также заказами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Эти предприятия, наряду с другими предприятиями аэрокосмической отрасли, станут основными потребителями результатов деятельности школы – высококвалифицированных кадров, технологий и результатов интеллектуальной деятельности.

В рамках ПИАШ, с момента ее создания, будут запущены перспективные образовательные программы. Концепция школы предусматривает формирование гибких индивидуальных образовательных траекторий, а также привлечение вузов-партнеров в рамках сетевых образовательных программ.

Коллектив ПИАШ будет создаваться на базе трех институтов Самарского университета им. Королёва, составляющих ядро его аэрокосмического направления: института авиационной и ракетно-космической техники, двигателей и энергетических установок, информатики и кибернетики.

Ожидаемые результаты деятельности Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва до 2030 года: 15 новых образовательных программ, более 1,5 тыс. выпускников ПИАШ, трудоустроенных на предприятиях аэрокосмической отрасли, 15 новых, современных образовательных пространств, два опытно-экспериментальных производства, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университет