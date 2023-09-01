В Самарском регионе в День знаний открылись классы правоохранительной направленности

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Сегодня на базе 52 общеобразовательных учреждений Самарского региона для более тысячи учащихся открылись классы правоохранительной направленности.

Такие классы ориентированы на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся, воспитание гражданина своей страны, знающего ее историю и стремящегося к ее процветанию.

В День знаний по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области один из классов открылся на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12» городского округа Самара. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов и начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров. Александр Николаевич пожелал ребятам успехов в учебе и достижения всех намеченных целей, а также отметил, что обучение в таком классе – это целенаправленная подготовкой ребят для продолжения обучения в высших учебных заведениях МВД России. «В учебном плане будет цикл дисциплин правовой направленности, а также ознакомительные выезды в подразделения ОВД Самарской области. Это отличный старт для школьников, которые в будущем планируют связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах», - отметил Александр Николаевич.

Также в этом году за парты сели 25 восьмиклассников в средней общеобразовательной школе № 1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка Волжского района. Мальчики и девочки будут обучаться 4 года по специальной учебной программе правоохранительной направленности.

Заместитель начальника О МВД России по Волжскому району – начальник отделения по работе с личным составов майор полиции Дмитрий Левицкий присоединился к поздравлениям и пожелал деткам неугасающего огонька в глазах, оптимизма, и желания познавать новое. После окончания праздничной программы, ребята пошли на классный час, на котором майор полиции подарил книгу об истории создания Отдела МВД России по Волжскому району.

Еще один «полицейский» класс открылся в тольяттинской школе № 91 носящей имя героя Великой Отечественной войны Фёдора Ларина. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и общественники провели для ребят " Урок мужества". В начале урока, заместитель начальника Управления- начальник ОРЛС Александр Бросов поздравил ребят с Днём знаний и пожелал успехов в учёбе. «Учёба в полицейском классе открывает для вас новую дорогу к знаниям, вы будете осознанно идти к своей цели - стать защитниками правопорядка, старайтесь применить с пользой полученные от сотрудников полиции новые знания», - отметил Александр Сергеевич.

В Кинель-Черкасском районе состоялся первый набор в классы правоохранительной направленности учеников 5-х классов школе № 3. Начальник отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району полковник полиции Вячеслав Тараканов пожелал всего самого наилучшего ученикам профильного класса и подарил ребятам книги. На базе ГБОУ СОШ № 3 с. Кинель-Черкассы сотрудниками полиции совместно с наставником класса, председателем общественного совета Александром Чертыковцевым, будут проводиться занятия по углубленному изучению правовых дисциплин, физическому развитию, направленные на подготовку к поступлению в образовательные организации системы МВД России. После торжественной церемонии почетным гостям мероприятия показали специализированный классный кабинет, где будут учиться школьники, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО