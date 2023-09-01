В Самарском регионе в День знаний открылись классы правоохранительной направленности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в средней школе №165 поселка Прибрежный состоялась церемония открытия полноразмерного макета легендарного ракетного двигателя РД-107А.
ОДК-Кузнецов передал опорной школе ракетный двигатель
1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.
Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов поздравил казаков с Днем российского казачества
В пятницу, 1 сентября, городскому округу Самара были переданы 50 новых автобусов. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
На городские маршруты в Самаре вышли 50 новых автобусов
 Гимназия № 1 является одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области, входит в топ лучших образовательных организаций нашей страны. 
Виктор Кудряшов поздравил с Днем знаний воспитанников гимназии №1
За прошедшие годы патрульно-постовая служба превратилась в одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений охраны общественного порядка .
В Самаре на площади Славы откроется фотовыставка к 100-летию со дня образования ППС МВД России
Сенатор посетил Гимназию №3 Самары, а также Самарский национальный университет им. С.П. Королёва, поздравил учащихся и студентов с новым учебным годом.
Фарит Мухаметшин принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню знаний в Самаре
Спустя шесть лет большой хоккей возвращается в Автоград.
Завтра в ЛДС «Лада-Арена» состоится долгожданный старт «Лады» в КХЛ
Гостям игровой зоны помогал сказочный герой-энергетик Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников с Днем знаний
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.33
0.4
EUR 104.94
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском регионе в День знаний открылись классы правоохранительной направленности

1 сентября 2023 15:13
197
Такие классы ориентированы на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся, воспитание гражданина своей страны, знающего ее историю и стремящегося к ее процветанию.

Сегодня на базе 52 общеобразовательных учреждений Самарского региона для более тысячи учащихся открылись классы правоохранительной направленности.

Такие классы ориентированы на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся, воспитание гражданина своей страны, знающего ее историю и стремящегося к ее процветанию.  

В День знаний по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области один из классов открылся на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12» городского округа Самара. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов и начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров. Александр Николаевич пожелал ребятам успехов в учебе и достижения всех намеченных целей, а также отметил, что обучение в таком классе – это целенаправленная подготовкой ребят для продолжения обучения в высших учебных заведениях МВД России. «В учебном плане будет цикл дисциплин правовой направленности, а также ознакомительные выезды в подразделения ОВД Самарской области. Это отличный старт для школьников, которые в будущем планируют связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах», -  отметил Александр Николаевич.

Также в этом году за парты сели 25 восьмиклассников в средней общеобразовательной школе № 1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка Волжского района. Мальчики и девочки будут обучаться 4 года по специальной учебной программе правоохранительной направленности.

Заместитель начальника О МВД России по Волжскому району – начальник отделения по работе с личным составов майор полиции Дмитрий Левицкий присоединился к поздравлениям и пожелал деткам неугасающего огонька в глазах, оптимизма, и желания познавать новое. После окончания праздничной программы, ребята пошли на классный час, на котором майор полиции подарил книгу об истории создания Отдела МВД России по Волжскому району.

Еще один «полицейский» класс открылся в тольяттинской школе № 91 носящей имя героя Великой Отечественной войны Фёдора Ларина. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и общественники провели для ребят " Урок мужества". В начале урока, заместитель начальника Управления- начальник ОРЛС Александр Бросов поздравил ребят с Днём знаний и пожелал успехов в учёбе. «Учёба в полицейском классе открывает для вас новую дорогу к знаниям, вы будете осознанно идти к своей цели - стать защитниками правопорядка, старайтесь применить с пользой полученные от сотрудников полиции новые знания», - отметил Александр Сергеевич.

В Кинель-Черкасском районе состоялся первый набор в классы правоохранительной направленности учеников 5-х классов школе № 3. Начальник отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району полковник полиции Вячеслав Тараканов пожелал всего самого наилучшего ученикам профильного класса и подарил ребятам книги.  На базе ГБОУ СОШ № 3 с. Кинель-Черкассы сотрудниками полиции совместно с наставником класса, председателем общественного совета Александром Чертыковцевым, будут проводиться занятия по углубленному изучению правовых дисциплин, физическому развитию, направленные на подготовку к поступлению в образовательные организации системы МВД России. После торжественной церемонии почетным гостям мероприятия показали специализированный классный кабинет, где будут учиться школьники, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Знакомство с новой школой, которая впервые открыла свои двери, состоялось у детей, проживающих в Автозаводском районе Тольятти.
1 сентября 2023  16:41
Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области
171
Они вынуждены находиться на домашнем обучении или будут заниматься с педагогами, которые приходят к ним в больницу. 
1 сентября 2023  13:14
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей, которые лечатся в больнице Середавина   
379
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
1228
Предложенные губернатором поправки в бюджет Самарской области единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
30 августа 2023  14:29
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете
915
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
795
Весь список