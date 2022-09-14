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Инновационное пространство предназначено для развития студенческого предпринимательства.
В Самарском политехе заработала «Точка кипения»
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В Самарском политехе заработала «Точка кипения»

14 сентября 2022 16:04
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Инновационное пространство предназначено для развития студенческого предпринимательства.

Сегодня в Доме научной коллаборации Самарского политеха состоялось официальное открытие университетской «Точки кипения». Это образовательное пространство предназначено для создания и поддержки студенческих технологических инициатив, коллективной работы студентов над проектами, в том числе и с помощью современных цифровых технологий.

На новой платформе для молодежи будут проводиться мастер-классы и семинары с участием экспертов из различных отраслей, представителей органов власти и бизнеса. Здесь можно обсуждать новые идеи, находить единомышленников и создавать стартап-команды, тем самым инициировать реализацию социальных и технологических проектов, выводить на рынок перспективные наукоемкие продукты.

– «Точка кипения» – это выравнивание гармонии существующих процессов и форм объединения молодежи в нашей стране, – отметил в своем выступлении ректор Политеха Дмитрий Быков. – Заказ на инновации, студенческие идеи и творчество трудно переоценить. Я рад, что молодежное сообщество развивается и повышает уровень своей креативности.

Ранее вуз победил в конкурсе программ студенческого предпринимательства, который проводился в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке Минобрнауки России. Участие в программе дает возможность доступа к цифровым сервисам экосистемы АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», обеспечит проекты методической поддержкой и профессиональной экспертизой.

В день открытия «Точки кипения» прошло совещание на тему запросов на инновации, взаимодействия компаний региона и партнеров университета со студентами. Студенты также приняли участие в мастер-классах «Компетенции для предпринимателей», «Будь успешен» и других тематических мероприятиях, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:     пресс-служба СамГТУ

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