В Самарском политехе создали ресурс для анализа малоизученных веществ

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Ученые Самарского политеха разработали онлайн-сервис для поиска структур металлических соединений. В его основе лежит оригинальный математический подход, который позволяет выявить новые закономерности в таком малоизученном классе веществ, как интерметаллиды, и прогнозировать свойства новых соединений металлов для высокотехнологичной промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Chemistry.

Интерметаллиды – большой класс химических веществ, образованных в результате реакции между двумя и более металлами. По словам ученых, они обладают очень сложным строением и прогнозированием их внутренней структуры занимаются многие научные группы во всем мире. Грань между интерметаллидами и сплавами очень тонка. Формально интерметаллидами являются вещества определенного химического состава, которые получены при любом взаимодействии простых веществ-металлов таким образом, что образовалась новая, нехарактерная для исходных веществ кристаллическая структура.

Благодаря превосходным эксплуатационным свойствам интерметаллиды находят широкое применение при изготовлении узлов и обшивки самолетов, турбокомпрессоров и прокладок трубных коммуникаций, а также в высокотехнологичных отраслях – водородной энергетике, изготовлении микросхем и зубных имплантов. На сегодняшний день описаны химические свойства и важнейшие физические характеристики более 20 тыс. интерметаллидов. Научное сообщество давно пытается установить связь между кристаллической структурой этих веществ и их наблюдаемыми особенностями. Выявление каких-либо закономерностей помогло бы развитию фундаментальной науки и созданию новых материалов для промышленности.

Ученые Самарского политеха разработали программу, которая не только выявила закономерности в массивах данных об интерметаллидах, но и позволила прогнозировать структуру этих веществ в онлайн-режиме, сообщила одна из авторов разработки, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимии и дизайна кристаллов Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению на базе Самарского политеха Ольга Блатова.

"Мы впервые обобщили данные по строению всех известных интерметаллидов. В первую очередь эти данные могут быть использованы и уже используются как справочная информация. На нашем интернет-ресурсе TopCryst мы опубликовали сервис поиска так называемых локальных атомных конфигураций – типичных фрагментов структур интерметаллидов (нанокластеров), которые упорядочены по способу их построения, – рассказала Блатова. - В ближайшем будущем мы представим метод определения устойчивости заданной структуры интерметаллида, позволяющий более точно предсказывать возможности синтеза новых веществ и материалов этого класса".

Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 22-23-00322).