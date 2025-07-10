В Самарском политехе создали масштабную модель несамоходного дизельного земснаряда для судостроительного завода

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Студенты Политеха под руководством доцента кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Дмитрия Майдана и декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина сделали полимерный макет (в масштабе 1:100) несамоходного дизельного земснаряда Ц480М2рД с использованием современных средств проектирования и аддитивных технологий. Проект реализовывался при финансовой поддержке самарского судостроительного и судоремонтного завода ЗАО «Нефтефлот».

Создание макета судна – важный этап в процессе судостроения. Перед каждой закладкой очередного танкера, сухогруза и судов других типов принято делать их точные уменьшенные копии по проектным чертежам. Реплика позволяет заказчику визуализировать будущее транспортное средство, оценить его внешний вид и функциональность. Это помогает избежать ошибок на стадии проектирования.

«Модель и отдельные детали земснаряда мы спроектировали на основе рабочей конструкторской документации реального судна, – говорит кандидат технических наук Дмитрий Майдан. – Несамоходный дизельный земснаряд предназначен для добычи песчаных и гравийных грунтов гидравлическим способом и проведения дноуглубительных работ».

Приступая к созданию копии земснаряда, политеховцы изучили предоставленные заводом чертежи и эскизы, чтобы потом сделать цифровую модель и оттекстурировать её. Затем студенты напечатали детали макета на 3D-принтере, в качестве материала использовались два вида пластика: PETG и фотополимер ABS-Like. Из готовых элементов собрали корпус и оснастку земснаряда и покрасили их.

Копия сухогруза, созданная политеховцами, состоит из примерно 70 деталей, на изготовление которых ушло 3,5 килограмм пластика. На 3D-моделирование, печать всех элементов, грунтовку, покраску и окончательную сборку изделия наши моделисты потратили больше 400 часов.

В составе команды проекта – аспиранты кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» Ильхам Бедретдинов и Константин Денисов, студенты с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Екатерина Туженкова, Валерий Васильев, Кристина Скрипник, Максим Самохвалов, Талгат Тукабайов. Куратор проекта от завода – Юлия Копылова.

Фото пресс-службы Самарского политеха.