Я нашел ошибку
Главные новости:
Любовь к фэнтези окрыляет и объединяет!
Любите читать, иллюстрировать и режиссировать прочитанное - вас ждет Всероссийский литературный онлайн конкурс «Прочитай его!»
В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог».
В Самарском педагогическом университете подвели итоги регионального конкурса «Я – будущий педагог»
Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Жители губернии могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
Начинающаяся призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации, она будет проходить в плановом порядке.
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Около 16 тысяч местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
В Шигонском районе модернизируют медицинские объекты
В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.
Иван Носков провел встречу с жителями Октябрьского района
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.
«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.68
-0.15
EUR 89.66
-0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском педагогическом университете подвели итоги регионального конкурса «Я – будущий педагог»

31 марта 2025 18:57
86
В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог».

В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог». Мероприятие организовано Самарским государственным социально-педагогическим университетом при поддержке регионального министерства образования и Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Проректор по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью СГСПУ Алексей Борисович Щёлков отметил важность работы с учениками психолого-педагогических классов, назвав их кадровым резервом и будущими учителями для школ и колледжей.

В этом году в отборочном (заочном) этапе конкурса приняли участие 51 команда из образовательных организаций Самарской области. Они представили на суд оргкомитета видеопрезентации музейного урока или урока Мужества для обучающихся начальной школы.

По итогам заочного этапа в очный этап вышли пять сильнейших команд:

школа с. Алексеевка;

школа № 2 посёлка городского типа Безенчук;

школа с. Кошки;

школа № 80 городского округа Тольятти;

школа «Яктылык» городского округа Самара.

Очный этап включал в себя коллективные и индивидуальные задания: «Давайте познакомимся», «Устами ученика», «Педагогический квиз», «Я – педагог!», «Разговоры о важном» и «Педагогический старт».

Заведующий отделом по работе с профессиональными образовательными учреждениями, реализации молодёжной политики Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Ирина Александровна Ивкина отметила пользу конкурса не только для учеников, но и для педагогов. Она выразила интерес к проекту урока «Разговор о важном», представленному школьниками из Безенчука, и предложила доработать его ко Дню космонавтики для рекомендации молодым педагогам.

Победителем регионального конкурса «Я – будущий педагог» стала команда из Тольятти. Призёры получили пригласительные билеты на гала-концерт фестиваля «Студенческая весна в СГСПУ» и сертификаты на посещение мероприятия в СГСПУ «Один день в педагогическом».

 

Фото:   пресс-служба СГСПУ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
31 марта 2025, 18:36
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний. Здравоохранение
115
В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.
31 марта 2025, 17:39
Иван Носков провел встречу с жителями Октябрьского района
В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов,... Общество
142
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.
31 марта 2025, 17:25
«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от... ЖКХ
134
В центре внимания
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
226
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1045
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
522
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
850
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
29 марта 2025  12:39
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
722
Весь список