В самарской школе внедрили систему распознавания лиц

117

25 января в Самаре в МБОУ Школа № 41 «Гармония» состоялась презентация новой системы безопасности на основе распознавания лиц интеллектуальной видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Пилотный проект был реализован в рамках программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова.

В рамках реализации пилотного проекта в школе установлено 4 турникета, 8 видеокамер с подключением к системе распознавания лиц, а также 4 арочных металлодетектора. На турникетах смонтированы 8 видеокамер, из них 4 на вход и 4 на выход. Открытие турникета происходит только после того, как человек перед видеокамерой будет идентифицирован системой распознавания лиц. Для обеспечения наиболее точной идентификации созданная система получает информацию об учениках из государственной системы «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (АСУ РСО).

Система контроля и управления доступом совместно с системой распознавания лиц позволяет осуществлять мониторинг посещаемости учеников и контроль рабочего времени персонала, а также организовать оповещение родителей (опекунов) о времени прихода в школу и ухода ребенка из школы посредством электронной почты. В настоящее время прорабатывается возможность организации оповещения родителей посредством SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах. При дальнейшем развитии проекта возможна полноценная интеграция системы с государственной системой АСУ РСО, благодаря чему родителям на портале АСУ РСО будут доступны данные о посещаемости и времени прихода/ухода ребенка.

В декабре 2020 года созданная система введена в постоянную эксплуатацию, произведена интеграция видеокамер системы распознавания лиц с правоохранительным сегментом аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», что позволит осуществлять поиск лиц по ведомственным базам данных правоохранительных структур. Представители силовых структур имеют доступ к камерам видеонаблюдения, а также возможность получать оповещение в случае фиксации видеокамерами на входных турникетах школы лиц из ведомственных баз данных.

Применение системы распознавания лиц и арочных металлодетекторов в составе системы контроля и управления доступом обеспечивает безопасность учащихся и повышает антитеррористическую защищенность образовательного учреждения.

В ходе реализации пилотного проекта использовалось оборудование, предоставленное ООО «НетЛайн», ООО «Промышленная автоматика – контроль доступа». Программное обеспечение также бесплатно предоставлено ООО «НТех лаб», входящим в госкорпорацию «Ростех» и являющимся разработчиком передовой программы по распознаванию лиц FindFace.

Также в рамках совместного с АО «ТрансТелеКом» пилотного проекта установлена система дистанционного тепловизионного контроля в целях обеспечения автоматизированного выявления лиц с повышенной температурой тела.

Информация о лицах с повышенной температурой фиксируется на автоматизированном рабочем месте оператора, и воспроизводится звуковой сигнал для того, чтобы сотрудники охраны школы могли оперативно принять необходимые меры по недопущению человека с высокой температурой в образовательное учреждение. Данная технология позволит снизить вероятность распространения инфекционных заболеваний среди учащихся и сотрудников школы, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников