В самарской школе № 12 создадут класс правоохранительной направленности

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В Самарской области обсудили вопрос создания класса правоохранительной направленности на базе «Школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова» г. о. Самара.



Вчера по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области состоялась рабочая встреча председателя Комиссии по взаимодействию с институтами гражданского общества Общественного совета при региональном главке МВД Ростислава Хугаева, начальника Отдела информации и общественных связей регионального главка полиции полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна, его заместителя майора внутренней службы Лилии Барабановой с директором МБОУ Школа № 12 г.о.Самара Еленой Горячевой.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества и создания на базе школы класса правоохранительной направленности, ориентированного на патриотическое, физическое и правовое воспитание учащихся, воспитание гражданина своей страны, знающего ее историю и стремящегося к ее процветанию. Присутствующие определили план совместной работы, сроки его выполнения, рассмотрели функции и задачи класса, выбрали отличительную атрибутику, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО