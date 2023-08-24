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В Самарской области завершился IX ежегодный форум «Созвездие IQ – Самарский Наноград»

24 августа 2023 10:31
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В Самарской области завершился IX ежегодный форум «Созвездие IQ – Самарский Наноград»

В Самарской области завершился IX ежегодный форум «Созвездие IQ – Самарский Наноград», организованный министерством образования и науки Самарской области.

В течение десяти дней более ста старшеклассников изучали и предлагали свои варианты решения сложных задач, представленных крупными предприятиями региона: заводом «Самарский Стройфарфор», Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД», СамГМУ, Самарским БКК, СамГСПУ, заводом «ТЯЖМАШ», Банком России и компанией Электрощит Самара.

В завершении форума состоялось торжественное мероприятие, на котором команды презентовали свои разработки компетентному жюри, в состав которого вошли руководители компаний, чьими кейсами занимались школьники, а также представители министерств образования и экономического развития Самарской области.

Команда «Самарского Стройфарфора» решала сложные промышленные вопросы: как экономично обогревать зимой сырьё и как можно использовать тепло, выделяемое печами, в которых обжигается сантехника. Они представили на суд жюри не только технически верное и логическое решение, но и яркую презентацию, для которой они смастерили железнодорожные вагоны, в которых сырьё приходит на завод!

Все команды показали яркие и убедительные результаты. До окончательного подсчёта голосов не было понятно, кто же победит. Тем радостнее и ценнее победа команды «Самарского Стройфарфора»! Это ребята из Самары, Сызрани, Нефтегорска, Усть-Кинельского и других поселений региона: Дмитрий Архипов, Алина Безрукова, Ксения Горюшина, Кристина Демина, Егор Крыпаев, Анастасия Памурзина, Дмитрий Петров, Алина Баймишева, а также куратор Евгения Шишарина и тьютор Станислав Уткин.

На следующей неделе состоится экскурсия для школьников из заводской команды на предприятие, где они своими глазами увидят сырьё и оборудование, которые упоминались в их задачах, а также смогут оценить весь процесс создания керамогранита и сантехники!

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