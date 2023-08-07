В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса

142

В пятницу, 4 августа 2023 года, в Самарской области завершилась двухдневная стратегическая сессия по созданию в регионе международного межвузовского кампуса. Участниками обсуждения основных параметров масштабного проекта стали представители федеральных органов власти и институтов развития, члены Правительства РФ и Самарской области, представители бизнеса, студенты и преподаватели вузов, представители общественных организаций – более 350 человек. В течение двух дней они работали над определением модели управления кампусом, предлагали направления специализации, обсуждали возможные архитектурные решения, функциональное наполнение площадки.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране будет построено 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Кампусы создаются в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Проект призван привлечь в науку талантливую молодежь, повысить вовлеченность профессионального сообщества в решение задач по ускоренному развитию страны.

Проект кампуса разрабатывается под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Мы долгие годы мечтали о создании такого передового межвузовского пространства. Но не просто мечтали, а – делали. И теперь мечта обретает реальные очертания. Мы привлекаем в этот проект серьезные инвестиции. И вправе рассчитывать, что вложения дадут эффект не только в показателях обеспеченности вузов учебными и жилыми площадями. Создание кампуса – это не про строительство стен. Это про выбор направления развития региона, про формирование творческих научных коллективов, про успешные стартапы и новые технологии», - подчеркнул Глава региона в своем Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области.

Проект был представлен Губернатором Президенту РФ Владимиру Путину, получил поддержку Главы государства и был признан одним из лучших в стране. В апреле в Москве, в Институте научной информации по общественным наукам РАН, прошли стратегические сессии по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов». По итогам сессий было принято решение о проведении пилотного проекта по соучаствующему проектированию кампуса в Самаре.

Концессионное соглашение о строительстве IT-кампуса на 5000 мест было подписано между региональным Правительством и ООО «ПроКампус № 1» (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ) на Петербургском международном экономическом форуме, в июне этого года. Какими научными направлениями здесь будут заниматься, как будут жить, учиться и отдыхать студенты, как студенческий город будет управляться и взаимодействовать с Самарой и областью, какими будут основные конкурентные преимущества самарского кампуса? В ходе обсуждения появились первые ответы на эти вопросы.

Фото: Юлия Рубцова.

На итоговом заседании три вуза – участника проекта (Самарский университет, Самарский медицинский госуниверситет, Поволжский университет технологий и связи) презентовали основные направления деятельности ученых будущего наукограда: «Современная инженерия», «Медицинская инженерия», «Сквозные цифровые технологии и квантовые коммуникации».

В рамках первого направления планируют реализовать такие научные программы, как космическая инженерия, беспилотные авиационные системы, двигатели и энергетические установки, автомобилестроение, агро- и биохимическая инженерия. По всем этим разделам у региона уже есть серьезные наработки, а создание кампуса с мощной научно-технической базой для лабораторных исследований и практических испытаний позволит вывести работу самарских ученых на новый уровень. Это относится и к медицинской инженерии: на стыке медицины и информационных технологий планируют реализовать программы создания инновационных продуктов: аппаратно-программные комплексы реабилитации, аппаратно-программные решения психодиагностики и психокоррекции, комплексы тестирования коммуникативных навыков и многое другое. Ученые ПГУТИ в сотрудничестве с другими вузами планируют работать над мультиагентными системами для создания дополненной реальности, мультисервисными беспроводными сетями, интеллектуальными системами и ДЗЗ, вопросами кибербезопасности, разработками в сфере квантовых технологий и умного транспорта.

Стратегическая сессия стартовала с пленарного заседания, а затем продолжилась работой в группах по разным направлениям: технологическое предпринимательство, медицинская инженерия, система управления, молодежная политика и др.

Свое видение активной общественной жизни в студенческом городке представило министерство молодежной политики. О том, как будет управляться город, рассказали министр экономического развития области Дмитрий Богданов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей организации ООО «Про Кампус № 1» Алиса Денисова. Она, в частности, отметила, что строительство кампуса, в том числе, даст мощный импульс развитию близлежащей территории.

«Напомню, территория кампуса находится в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена». Речь идет не только о реализации одного инвестиционного проекта, но и о развитии всей площадки, создании в непосредственной близости от кампуса нового микрорайона, по сути, микрорайона для молодежной, студенческой, научной аудитории, который будет дополнен социальной инфраструктурой», - отметила она.

Своим видением будущего студенческого городка поделились студенты-архитекторы, которые предложили создать здесь парковую зону, где найдется место беговым дорожкам, малым архитектурным формам, водным активностям, «зеленым» коворкинг-центрам на открытом воздухе. Будущие IT-инженеры предложили проект «Цифровая вселенная кампуса» - создание электронной площадки для общения студентов и доступа к различным сервисам.

Итоги двухдневной сессии подвел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Мы связываем с этим масштабным проектом большие надежды. И дело не только в том, что он позволит привлечь в регион студентов из Самарской области, других регионов и из зарубежных стран, что для нас, безусловно, важно. Но, в первую очередь, это создание условий для прорывного развития науки и технологий, внедрения научных разработок в жизнь, их коммерциализации и вывода на уровень технологического производства. У нас здесь есть серьезные заделы, серьезные преимущества. Кампус фактически призван усилить эту работу и вывести наш регион на лидерские позиции», - подчеркнул глава регионального кабмина.

СПРАВОЧНО. Для реализации проекта выбраны земельные участки вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена» площадью 17 гектаров. Здесь разместятся жилые корпуса для двухместного размещения порядка 5 тысяч студентов, около 130 квартир для преподавательского состава, учебно-образовательный блок. Проект предусматривает возможность расширения до 8 тысяч мест. С учетом практики проектирования объектов-аналогов здесь возможно обучение более 3 тысяч студентов одну смену.