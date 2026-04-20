В Самарской области вырос спрос на репетиторов по физике и иностранным языкам

По данным Авито Услуг, в марте 2026 года в Самарской области вырос интерес к услугам репетиторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметная динамика зафиксирована в профильных школьных дисциплинах и сегменте иностранных языков.

В числе самых востребованных направлений — физика: спрос на репетиторов по этому предмету увеличился на 29%. Это связано с тем, что физика остается ключевой дисциплиной для поступления в технические и инженерные вузы, где требуется углубленная подготовка к экзаменам.

Существенный рост наблюдается и в сегменте иностранных языков. Общий спрос на репетиторов в регионе вырос более чем в два раза. При этом самарцы активнее искали специалистов по испанскому языку — спрос увеличился на 92%, по китайскому — на 89%, по арабскому — на 75%. Также вырос интерес к обучению китайскому языку с прикладными целями — для работы и путешествий.

Отдельно увеличился спрос на специализированную подготовку. Так, интерес к занятиям в рамках программ International Baccalaureate и подготовке к международным экзаменам вырос на 42%.

Дополнительно растет интерес к более узким форматам обучения. Спрос на занятия для подготовки к олимпиадам увеличился на 17%.