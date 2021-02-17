В Самарской области выбрали пятерку финалистов конкурса «Учитель года-2021»

124

Участники регионального конкурса «Учитель года-2021» встретились в Самарском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования на мероприятиях заключительного этапа соревнования.

На прошлой неделе учителя демонстрировали свои наработки во время открытых уроков и мастер-классов. В завершение соревнования пятерка финалистов встретилась с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном.

В дискуссии о том, каким должен быть учитель будущего, приняли участие учитель истории и обществознания Станислав Жиденев (Тольятти), учитель биологии Зарина Исентаева (с. Белозёрки), учитель начальных классов Ирина Леванова (Тольятти), учитель математики Евгения Смирнова (Самара), учитель начальных классов Варвара Шешикова (Жигулевск). Участники беседы пришли к единому мнению: учитель будущего — это, прежде всего, профессионал, любящий детей и владеющий современными образовательными технологиями.

Одна из важнейших задач, которую выполняет конкурс педагогического мастерства, — аккумуляция методического материала. «Свои приёмы, наработки, методики мы не должны использовать только для себя. Очень важно, что мы можем поделиться информацией друг с другом и со всем профессиональным сообществом: уроки и мастер-классы, которые проводятся в рамках конкурса, записаны и опубликованы в свободном доступе. Ими может воспользоваться любой педагог Самарского региона и всей страны», — отмечает Виктор Акопьян.

Стратегия лидерства региона в увеличении числа хорошо образованных и успешных людей, что во многом зависит от таланта и профессионализма педагогов. Предоставляя специалистам условия для самосовершенствования, конкурс «Учитель года» способствует реализации нацпроекта «Образование», который нацелен на вхождение России в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования. Участники соревнования особо отметили, как важно для педагогического сообщества проведение конкурса в очном формате.

«Живое общение ничто не может заменить. Дорогие учителя, я желаю вам профессионального роста. Двигайтесь! Всякое движение украшает жизнь, помогает понять себя и сделать новый шаг в профессии. Поэтому вы все – победители», — обратилась к участникам конкурса председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Антонина Гудкова.

Окончательные результаты конкурса «Учитель года – 2021» станут известны весной. Победитель будет объявлен в стенах Самарской филармонии.