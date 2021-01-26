В Самарской области в школы разрешили приносить готовую еду из дома

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С 1 января 2021 года в силу вступили новые СанПиН. В соответствии с ними допускается употребление готовых домашних блюд. Об этом было заявлено на заседании Общественной Палаты Самарской области.

«Но при этом задача системы образования, каждого руководителя образовательного учреждения – обеспечить условия для хранения и приема блюд, которые родители теперь имеют право передавать для специального питания своих детей», - уточнила Елена Пинская – заместитель министра образования и науки Самарской области.

К слову, с 1 сентября 2020 года, по поручению Президента страны Владимира Путина, было организовано бесплатное горячее питание для обучающихся начальных классов. Для этого предварительно во всех школах были созданы соответствующие условия.

«Самарский регион один из первых субъектов в кратчайшие сроки исполнил поручение Президента. И область сумела организовать горячее питание во всех классах начальной школы», - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

А 16 малокомплектных школ в селах Самарской области, где изначально вообще не предусматривались пищеблоки, были ими оборудованы. Ремонты производились за счет средств муниципальных бюджетов, а для закупки оборудования деньги выделялись из областной казны, сообщает ГТРК Самара.