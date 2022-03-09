В Самарской области увеличили расходы на питание детей в пришкольных лагерях

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В этом году в Самарской области будут увеличены расходы на питание детей в лагерях с дневным пребыванием. Речь идет об отдыхе несовершеннолетних в оздоровительных лагерях, организованных органами местного самоуправления.

Согласно поправкам затраты на 2-х разовое питание увеличат со 118 до 142 рублей, 3-х разовое - со 153 до 177 рублей в день. В общей сложности на эти цели в областной казне предусмотрено 26,7 млн рублей. Соответствующие расходы будут компенсированы всем муниципалитетам губернии, - пишет citytraffic.ru.

С этого года повысились и тарифы на питание и в детских садах. За завтрак, обед, полдник и ужин вместо 134 рублей родителям теперь нужно платить 151 рубль в день.

Соответственно, изменилась и общая плата за присмотр и уход. С 1 января 2022 года она увеличивается со 150 рублей в день до 167 рублей: 16 рублей за содержание и 151 рубль за питание.

За еду оплата производится по количеству фактических дней, которые ребенок провел в саду. За содержание родители вносят плату по производственному календарю независимо от количества дней пребывания дошкольника в образовательном учреждении, пишет ГТРК Самара.