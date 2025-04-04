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В Самарской области «Тотальный диктант» пройдет на 36 площадках

4 апреля 2025 12:56
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В Самарской области «Тотальный диктант» пройдет на 36 площадках

В Самаре 5 апреля в 15:00 пройдет акция «Тотальный диктант».

«Тотальный диктант» – ежегодная общедоступная просветительская акция, которую реализуют в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). В 2025 году диктант состоится в 22-й раз. Тотальный диктант напишут в 50 странах мира, на территории России к акции присоединятся жители 900 населенных пунктов. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

Автором текста диктанта этого года стала Марина Москвина, писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена. Ею созданы четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах 5 апреля на городских площадках и в рамках онлайн-марафона. В этом году трансляция пройдет с федеральной территории Сириус, которая была выбрана столицей Тотального диктанта — 2025.

В рамках Тотального диктанта — 2025 уже в третий раз пройдет акция «Тот.Язык», в ходе которой представители национальных диаспор смогут написать текст диктанта на родном языке. Текст Марины Москвиной в этом году переведен на 21 национальный язык. Уже традиционно Тотальный диктант можно будет написать на татарском, чувашском, вепсском, ижорском, аварском, даргинском, табасаранском, агульском, башкирском, армянском языках, а также нор-нахичеванском диалекте армянского языка. Впервые диктант можно будет написать на саамском, лакском, казахском, бурятском, греческом, азербайджанском, турецком, польском, алюторском и корейском языках.

В Самарской области «Тотальный диктант» пройдет на 36 площадках. Традиционно основные участники просветительской акции – университеты и библиотеки. Например, к акции присоединится Самарская областная универсальная научная библиотека. Чтецом на этой площадке будет Татьяна Вячеславовна Михайлова, актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт».

Адреса всех площадок можно найти на официальном сайте акции https://totaldict.ru/samara/?city=142# 

ВНИМАНИЕ! В большинстве случаев для участия в диктанте необходимо пройти регистрацию.

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